Z opublikowanego niedawno raportu IDG Poland i Oktawe wynika, że 52 proc. firm w Polsce wykorzystuje lub planuje wykorzystać chmurę obliczeniową. Choć na tle świata to wciąż niewiele (globalnie z takich platform korzysta lub zamierza korzystać aż 93 proc. firm), biznes coraz chętniej przerzuca się na takie rozwiązania. 40 proc. firm deklaruje, że największą korzyścią z usług chmurowych są oszczędności związane z redukcją kosztów utrzymania infrastruktury IT. Co ciekawe, ich wdrożeniem najbardziej zainteresowane są mniejsze firmy - 31 proc. z nich jest na etapie analiz. W przypadku dużego biznesu takie plany ma 19 proc. przedsiębiorstw. 42 proc. mniejszych firm nie używa rozwiązań cloud computing, wśród dużych i średnich organizacji odsetek ten wynosi ok. 50 proc.

Przedsiębiorcy nie boją się rozwiązań cloudowych. Niemal połowa ankietowanych twierdzi, że takie usługi są bezpieczne. Wszystko dlatego, że korzystają z usług certyfikowanych dostawców chmury.

Wśród najczęściej wdrażanych rozwiązań chmurowych wymienia się aplikacje jako usługę (np. serwer baz danych), usług backupu i archiwizacji danych.

Jedną z licznych opcji wykorzystania chmury w firmie jest scentralizowane zarządzenie urządzeniami w ramach sieci. W 2012 roku CISCO, globalny lider w branży IT, przejął założoną przez trzech doktorantów z Massachusetts Institute of Technology firmę Meraki, która wyspecjalizowała się w zarządzaniu bezprzewodowymi sieciami z poziomu chmury. Transakcja opiewała na sumę ok. 1,2 mld dol.

Tak powstało CISO Meraki, które określa się mianem się platformy sieciowej przyszłości. Dzięki niej zarządzanie siecią LAN, WAN i WiFi – bez względu na jej wielkość i ilość lokalizacji, jaką obejmuje – jest możliwe praktycznie z każdego miejsca poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności inwestowania w infrastrukturę czy rozbudowę działu IT.

O tym, jak dokładnie działa ten system i co może zaoferować firmom i administratorom sieci, podczas webinaru „Cloud Networking. Kompletna sieć zarządzania z chmury” opowie Piotr Grabowski, kierownik zespołu sieciowego SKK S.A. Zapraszamy!