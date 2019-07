Orange liczy na ok. 150 mln zł ze sprzedaży należności na raty w II półroczu



Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Orange Polska liczy na pozyskanie "przy dobrych warunkach finansowych" ok. 150 mln zł gotówki ze sprzedaży należności na raty, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.

"Zaczęliśmy sprzedaż należności na raty. W I półroczu należności na 130 mln zł zostały sprzedane - i taka gotówka nas zasiliła. Chcemy kontynuować ten program przez co najmniej 2 lata, jeśli warunki finansowe pozwolą" - powiedział Nowohoński podczas spotkania z dziennikarzami.

"Przy dobrych warunkach finansowych szacujemy, że pozyskamy z tego tytułu nawet ok. 150 mln zł. Sprzedaż tych należności przyczynia się do poprawy zarządzaniem kapitału pracującego. W tym celu stosujemy także odwrócony faktoring" - dodał członek zarządu ds. finansów.

W rozmowie z ISBnews wskazał, że pozyskane w ten sposób środki operator inwestuje w swoją podstawową działalność, szczególnie inwestycje w światłowody.

