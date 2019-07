Ze sporządzonego na bazie danych resortu finansów zestawienia wynika, iż blisko 420 mln zł podatku dochodowego wpłaciło do budżetu dwudziestu największych płatników CIT wśród firm technologicznych - pisze piątkowy "Puls Biznesu".

"To o 55 proc. więcej niż w 2017 r. Większy podatek to pokłosie wzrostu zysków - wynik brutto analizowanych firm zwiększył się o 53 proc. do 2,2 mld zł, a przychody o blisko 21 proc." - czytamy.

"Puls Biznesu" wskazuje, że spośród firm technologicznych najwięcej CIT wpłacił do budżetu Huawei Polska (blisko 100 mln zł - ponad trzykrotnie więcej niż w 2017 r.). Na drugim miejscu znalazł się Samsung Electronics Polska (71 mln zł z CIT - o 46 proc. więcej niż w 2017 r.). Na trzecim miejscu jest polska firma Asseco Poland (33 mln zł z CIT - w 2017 r. było to 21 mln zł). Na siódmym miejscu znajduje się z kolei producent gier CD Projekt Red (CIT w 2018 r. spadł do 16 mln zł z ponad 38 mln zł w 2017 r.). Gazeta wskazuje, że w przypadku tej firmy mniejszy CIT jest nie tylko efektem niższego zysku, ale również ulgi badawczo-rozwojowej, z której CD Projekt Red skorzystał.

