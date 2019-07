"W przemyśle motoryzacyjnym, w gospodarce potrzebujemy dobrego napędu, dobrego przełożenia. Nowoczesne technologie, technologie takie jak te, które przyciągamy z Japonii do Polski, są właśnie takim znakomitym napędem" - mówił premier.

W piątek w zakładach Toyoty w Wałbrzychu ogłoszono, że powstanie tu linia produkcyjna nowej elektrycznej przekładni hybrydowej do aut Toyoty. W ubiegłym roku rozpoczęła się tu produkcja pierwszej elektrycznej przekładni hybrydowej do silników o pojemności 1,8 litra. Teraz ma ruszyć produkcja do silników o pojemności 1,5 litra. Produkcja tej przekładni powinna się rozpocząć 2021 r. Z linii produkcyjnej będzie schodzić rocznie 175 tys. takich przekładni.

Premier przypomniał, że Toyota jest firmą istniejącą w Polsce od czasów transformacji i "rośnie razem z gospodarką polską przez ostatnie niemal 30 lat". Według szefa rządu, pokładana w Polsce wiara w wysoki wzrost gospodarczy, talenty i kreatywność naszych pracowników pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do zwiększania nowoczesności, innowacyjności polskiej gospodarki.

Premier zwrócił uwagę, że japońska gospodarka pokazuje, iż wartość gospodarki mierzy się w dużym stopniu zdolnością do współpracy w obszarze międzynarodowym, ale też kooperacją dużych firm z małymi i średnimi.

"Cieszę się, że tutaj w Wałbrzychu, w Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem pokazujemy, jak tę współpracę międzynarodową rozkręcać. Tu, w Wałbrzychu, powstanie kilkaset nowych miejsc pracy" - poinformował. Dodał, że ponad 300 milionów złotych zostanie zainwestowane "w supernowoczesny przemysł niskoemisyjnej mobilności".

"Inwestycje które dzisiaj tutaj widziałem, wraz z tymi, które za rok, za dwa będą gotowe w Wałbrzychu, są ogromną szansą rozwoju całej polskiej gospodarki i jednocześnie przypieczętowują strategiczne partnerstwo, o którym kilka miesięcy temu rozmawiałem z premierem Japonii" - powiedział Morawiecki.

"Przemysł motoryzacyjny jest drugim co do wielkości przemysłem eksportowym Polski. Jest więc chlubą naszego eksportu i jednocześnie przyczynia się do poprawy bilansu handlowego, do poprawy bilansu na rachunku bieżącym całego państwa polskiego" - dodał.

Morawiecki podkreślił, że dzięki współpracy z Japonią Polska podnosi się na coraz wyższy poziom zaawansowania technologicznego.

Takeichi: Fabryka w Wałbrzychu staje się centrum produkcji w Europie komponentów do napędów hybrydowych

W zakładach Toyoty w Wałbrzychu ogłoszono w piątek, że powstanie tu linia produkcyjna nowej elektrycznej przekładni hybrydowej do aut Toyoty.

Podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim Takeichi mówił, że razem z obecnie ogłoszonym projektem - o wartości 300 mln zł - będą realizowane kolejne projekty. Dodał, że w ramach nowej inwestycji będzie to linia produkcyjna silnika 1,5 l. w zakładzie w Jelczu w Laskowicach.

"Toyota planuje uruchomienie produkcji silników elektrycznych MG1 i w tym kontekście chcemy w większym stopniu oprzeć naszą produkcję na dostawach od lokalnych dostawców" - zapewnił.

Wskazał, że Toyota podwoi produkcje przekładni do silników, które będą produkowane w Wałbrzychu. Jak tłumaczył prezes TMMP, sprzedaż niskoemisyjnych samochodów w Europie w pierwszym półroczu 2019 roku 52 proc. całości wolumenu sprzedaży.

"Nasza fabryka staje się zatem europejskim centrum produkcyjnym elektrycznych komponentów do niskoemisyjnych napędów hybrydowych i mamy nadzieję, że w ten sposób nasza firma będzie mogła się przyczynić do dalszego rozwoju tych technologii" - zaznaczył Takeichi.

