Budimex: Portfel ma dobrą rentowność, pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów



Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Sytuacja Grupy Budimex jest stabilna, a rekordowy poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów i zabezpiecza front prac na najbliższe kilka kwartałów, podała spółka w komentarzu do wyników I półrocza 2019 r.

"Średnia rentowność portfela jest relatywnie dobra, jednak ciągle odczuwamy efekty kończenia trudnych kontraktów podpisanych 2-3 lata temu. Waloryzacja kontraktów w ograniczonym zakresie wdrożona została w nowych projektach GDDKiA oraz PKP PLK, brak jest natomiast tego typu rozwiązań w zamówieniach samorządowych. Na dzisiaj nie możemy ocenić jak nowe mechanizmy indeksacji będą działać w praktyce" - czytamy także w komunikacie.

Według Budimeksu otoczenie rynkowe pozostaje trudne, w szczególności w zakresie dostępności i utrzymania kadry oraz cen materiałów i podwykonawców. Widoczne jest również pogorszenie sytuacji płynnościowej w branży.

"Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w I poł. 2019 roku o 10% osiągając poziom 43,1 mld złotych. Miesięczny odczyt dynamiki rynku w czerwcu był jednak znacznie niższy, co jest negatywnym sygnałem i może oznaczać spowolnienie w zamówieniach i kumulację prac w kolejnych okresach. Trudna sytuacja rynkowa przekłada się na istotne pogorszenie kondycji finansowej dużych podmiotów, które realizują największe zlecenia, w dużej mierze bazując na usługach podwykonawczych. Część generalnych wykonawców zaczyna sygnalizować problemy z płynnością finansową, pojawiają się pierwsze wnioski o ogłoszenie upadłości dużych podmiotów" - komentuje spółka.

Sprzedaż grupy w I poł. 2019 roku była zbliżona do poziomu z I poł. 2018 roku i osiągnęła poziom 3,25 mld zł. Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 3,3%

"Segment budowlany pozostaje pod presją inflacji kosztowej, rentowność zysku brutto spadła do 1,7% (w porównaniu do 3,6% w I poł. 2018 roku). Segment deweloperski osiągnął bardzo dobrą rentowność zysku brutto na poziomie 17,6% poprawiając tym samym wynik z I poł. 2018 roku kiedy rentowność wyniosła 14,3%" - czytamy dalej.

"W pierwszym półroczu 2019 roku odnotowaliśmy typowy dla tego okresu spadek salda gotówki netto do poziomu 264 mln złotych. Saldo gotówki netto spadło m.in. w wyniku wypłaty dywidendy w wysokości 161 mln złotych oraz sezonowego wzrostu zaangażowania kapitału obrotowego w części budowlanej" - wyjaśniono.

Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 3% osiągając dynamikę nieco niższą niż branża - "Koncentrujemy się na budowie rentownego portfela zamówień" - podkreśla Budimex.

Rentowność zysku brutto części budowlanej spadła do poziomu 1,7% w porównaniu do 3,6% w I poł. 2018 roku.

"Z uwagi na czynniki zewnętrzne niezależne od spółki przewidujemy wydłużony okres realizacji spalarni odpadów w Wilnie oraz pogorszenie wyniku finansowego na tym kontrakcie. Prowadzimy rozmowy z zamawiającym i konsorcjantem odnośnie dalszej realizacji kontraktu" - czytamy dalej.

Natomiast w segmencie deweloperskim, klienci Budimex Nieruchomości w I poł. 2019 roku podpisali 947 aktów notarialnych. Rozszerzenie oferty w ostatnich miesiącach pozwoliło na osiągnięcie przedsprzedaży na poziomie 731 mieszkań. Przychody segmentu deweloperskiego spadły o 5% i wyniosły 313 mln zł a zysk brutto 55 mln zł przy wysokiej rentowności 17,6%, podkreślono. Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to prawie 2 tysiące mieszkań w 5 lokalizacjach.

Portfel zamówień Grupy Budimex osiągnął rekordowy poziom 11,1 mld zł, głównie dzięki nowym zleceniom w segmencie kolejowym, podano także.

"W lipcu podpisaliśmy umowę na kontynuację prac na odcinku autostrady A1 oraz budowę gazociągu dla Gaz-System. W ostatnim czasie pozyskaliśmy również nowych strategicznych klientów jak JSW, Tauron i PGNiG" - podsumowano.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)