Boruta-Zachem rozpoczyna publiczną ofertę akcji; chce pozyskać 10,6 mln zł



Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Boruta-Zachem opublikował memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Celem jest pozyskanie z emisji ok. 10,6 mln zł na zasilenie kapitału obrotowego, a także jako

wkład własny do realizowanej inwestycji w ramach projektu unijnego.

W ramach publicznej oferty akcji inwestorzy będą mogli kupić nie więcej niż 52 915 030 akcji nowej emisji serii E. Emisja przeprowadzana jest w formie oferty publicznej w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru przez obecnych akcjonariuszy, dzięki czemu mają oni możliwość utrzymania swojego dotychczasowego udziału w spółce. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 0,20 zł za jedną akcję, poinformowano.

13 sierpnia 2019 r. planowane jest zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, 20-25 sierpnia 2019 r. - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych składane przez inwestorów, którzy odpowiedzą na zaproszenie zarządu, 26 sierpnia 2019 r. - przydział akcji inwestorom, wynika z harmonogramu emisji. Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji był 26 lipca 2019 r.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Dom Maklerski INC. Doradcą finansowym jest Partners & Ventures.

"Jesteśmy na ważnym etapie rozwoju naszej spółki. Wdrożony przez nas biznes model się sprawdził. W ciągu dwóch lat zbudowaliśmy sieć dystrybucyjną składają się z kilkuset klientów. Wprowadziliśmy na rynek ponad 100 ekologicznych kosmetyków i środków czystości składających się przynajmniej w 99% ze składników pochodzenia naturalnego, stworzonych na bazie unikalnej biosurfaktyny z rzepaku. Głównym celem zaplanowanej emisji jest zdobycie kapitału na przyspieszenie rozwoju firmy Laboratorium Naturella. Chcemy rozbudować sieć dystrybucyjną oferowanych produktów ekologicznych oraz wprowadzić nowe linie produktowe w zakresie kosmetyków pielęgnacyjnych.

Istotnymi czynnikami budującymi konkurencyjność naszych produktów są jakość, innowacyjność i prawie 100% naturalność. Z tego powodu konieczne będą dalsze inwestycje w badania i rozwój tj. prace nad nowymi, unikalnymi recepturami. Korzystając z możliwości jakie da nam nowoczesne centrum R&D, którego budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, będziemy w stanie tworzyć unikatowe produkty oparte na autorskiej technologii uwzględniając indywidualne potrzeby odbiorców" - powiedział wiceprezes Boruta-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie

Wśród celów emisyjnych spółka wymienia zasilenie kapitału obrotowego netto, zwiększanie wolumenu sprzedaży, dywersyfikację portfela

odbiorców i produktów spółki, podwyższenie kapitału w spółce zależnej Laboratorium Naturella, który zostanie m.in. przeznaczony na

wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez firmę oraz środki obrotowe w związku ze zwiększaniem skali działalności, zwiększenie inwestycji w firmę InventionBio.

Zwiększenie skali działalności producenta będzie możliwe m.in. dzięki budowie nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego w firmie Laboratorium Naturella. Celem utworzenia centrum będzie realizacja prac badawczych w obszarze naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych oraz kosmetyków do higieny, których innowacyjny skład zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa w stosowaniu. Na ten cel Laboratorium Naturella otrzymała blisko 5,5 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wartość całej inwestycji ma wynieść ok. 11 mln zł. Część kwoty pozyskanej w ramach emisji akcji posłuży jako wkład własny do projektu, podano.

"Podstawowym obszarem działalności firmy InventionBio są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. InventionBio to firma z wysokim potencjałem na bycie największą w Polsce biorafinerią. Misją firmy jest zoptymalizować produkcję biosurfaktantów i całkowicie zastąpić nimi surfaktanty chemiczne. Firma promuje zieloną chemię i koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego, w którym nie zmarnuje się żaden element procesu biorafinacji. W procesach biorafinacji wytwarza się również nieporównywalnie dobre dodatki paszowe dla zwierząt hodowlanych" - czytamy również.

Strategia spółki ukierunkowana jest też na rozwój działalności poza granicami kraju. Aktualnie kosmetyki OnlyBio są dostępne w Czechach, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Norwegii, na Łotwie, Węgrzech, Tajwanie oraz w Niemczech, które stanowią największy wolumenowo rynek

odbiorców kosmetyków naturalnych w Europie. Trwają również negocjacje umów z klientami Chin (z Honkongu) oraz z krajów arabskich. W przyszłości również planowana jest ekspansja na rynki Ameryki Północnej - przede wszystkim Stany Zjednoczone i Kanadę, podano także.

Obecnie 29,56% akcji Boruta-Zachem należy do spółki JoyFix Limited, 15,48% do spółki Midorana Investments, a 16,69% do Piotra Bogusza. Pozostali akcjonariusze (poniżej 5% głosów na WZ) posiadają łącznie 38,27% udziałów.

Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect. W 2018 r. miała 24,4 mln zł przychodów ze sprzedaży.

(ISBnews)