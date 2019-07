Mostostal Warszawa wstępnie wybrany do prac w Ostrołęce C za 609 mln zł netto



Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Warszawa, warta 609 mln zł netto, została wstępnie wybrana przez GE Power Sp z o.o. na realizację zadania podwykonawczego pn.: "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V32 i V33", podał Mostostal.

"Ostateczny wybór oferty spółki oraz potwierdzenie finalnych warunków umowy wymaga dalszych uzgodnień z GE Power Sp. z o.o. oraz uzyskania zgody inwestora, tj. Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. spółka poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)