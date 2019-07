Ultimate Games w ramach cesji przejął prawa do ponad 20 gier od PlayWay



Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Ultimate Games zawarł z PlayWay umowę, na mocy której spółka odpłatnie przejęła od PlayWay prawa do ponad 20 gier znajdujących się na koncie wydawniczym PlayWay (w tym prawa do 100% przychodu) wraz z prawem do wydania kolejnych edycji tychże gier, podał Ultimate Games.

"Do najważniejszych tytułów należą: 'Demolish &Build', 'Slice, Dice & Rice', 'Phantaruk', 'Esport Manager', 'Car Mechanic Manager', 'Hotel Dracula', 'Robot Squad Simulator', 'Ships'" - czytamy w komunikacie.

W najbliższym czasie Ultimate Games planuje rozpocząć produkcje kolejnej wersji "Demolish &Build", a w dalszej kolejności innych gier, podano również.

"Zawarcie ww. umowy to kolejny krok do budowy mocnego konta wydawniczego dla gier spółki wydawanych na platformie PC w sklepie Steam, a także rozbudowy portfolio o nowe tytuły przewidziane na lata 2020-2021" - podsumowano.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka była notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)