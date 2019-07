Źródło: PAP

W 2019 r. spadło poparcie środowiska bankowego dla wprowadzenia euro w porównaniu do pomiaru sprzed roku; obecnie odsetek zwolenników przyjęcia wspólnej waluty wynosi 43 proc., co oznacza spadek o 8 pkt. w porównaniu do 2018 r.- poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS.