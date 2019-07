"Zapowiadana w ubiegłym roku strategia rozwoju hubu LOT-u w Budapeszcie staje się dziś faktem. LOT konsekwentnie rozwija siatkę połączeń z Budapesztu. Już 22 września br. uruchomi bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do Seulu" - powiedział w środę na konferencji w Budapeszcie prezes Milczarski.

Rejsy z Budapesztu do Seulu będą wykonywane Boeingami 787 Dreamliner z częstotliwością trzech połączeń w tygodniu. Z Budapesztu samoloty LOT będą startować o godz. 11.25 we wtorki, piątki i niedziele, i lądować w stolicy Korei Południowej o godz. 6.05. Z Seulu samoloty będą wylatywać o godz. 7.35 w poniedziałki, środy, soboty, z lądowaniem w Budapeszcie o godz. 12.20.

"Od 30 marca przyszłego roku LOT zacznie latać z węgierskiej stolicy do sześciu nowych miast: do Sofii, Pragi, Belgradu i Stuttgartu, a także do Bukaresztu i Brukseli. Tym samym siatka obsługiwanych przez przewoźnika połączeń z lotniska w Budapeszcie wzrośnie z pięciu do 12" - powiedział Milczarski.

Jak wskazał, udało się to osiągnąć w niespełna dwa lata od uruchomienia bezpośrednich rejsów dalekodystansowych do USA.

"Od marca przyszłego roku LOT bezpośrednio poleci ze stolicy Węgier w sumie do Warszawy, Krakowa, London City, Bukaresztu, Brukseli, Stuttgartu, Pragi, Belgradu, Sofii oraz do Nowego Jorku, Chicago i Seulu" - wyjaśnił.

Prezes zapowiedział, że do obsługi nowych połączeń europejskich LOT na stałe umieści w bazie w Budapeszcie dodatkowo trzy Embraery 195. Od przyszłego sezonu letniego tamtejsza flota przewoźnika będzie liczyła pięć maszyn, razem z Boeingiem 787 Dreamliner. (

>>> Czytaj też: Polskie drogi: nie ma pieniędzy, za to są opóźnienia