The Dust ma umowę inwestycyjną dot. finansowania produkcji 15 gier



Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - The Dust podpisał ramową umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania produkcji 15 gier na platformy PC oraz Nintendo Switch, podała spółka.

"Prace nad projektami będą się rozpoczynały w latach 2019-2021, a pierwsze 5 projektów ruszy jeszcze w tym roku. W ramach umowy inwestor zobowiązał się do współfinansowania gier w zamian za udział w dochodach generowanych przez poszczególne projekty" - czytamy w komunikacie.

Szczegóły będą ustalane w odrębnych umowach dotyczących konkretnych gier, podano także.

"Pojawienie się kolejnego inwestora, który jest zainteresowany współfinansowaniem naszych projektów utwierdza nas w przekonaniu, że nasz rozwój nabiera przyspieszenia. W najbliższych latach chcemy zrealizować kilkanaście gier na platformę PC oraz Nintendo. Planujemy skupić się na realizacjach średniokosztowych z dużym potencjałem monetyzacyjnym. Szczegóły związane z dalszymi planami rozwoju spółki zostaną przedstawione w zaktualizowanej strategii" - powiedział prezes Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.

Spółka przypomniała, że 19 lipca b.r. zarząd podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju. Nowa strategia będzie uwzględniała perspektywy rozwoju związane z produkcją gry na motywach "Cyklu Inkwizytorskiego" autorstwa Jacka Piekary. Strategia będzie również uwzględniać podpisaną umowę z inwestorem oraz zakończenie prac nad własną grą autorską "Together" na Nintendo Switch i PC.

"Chcemy, aby produkcje gier własnych były dla The Dust głównym źródłem przychodów. Stoimy przed wieloma wyzwaniami, dzięki którym spółka będzie miała możliwość bardzo dynamicznego rozwoju i dywersyfikacji działalności, w związku z czym podjęliśmy decyzję o aktualizacji strategii na najbliższe trzy lata. Chcemy pokazać inwestorom, w którym kierunku będziemy podążać" - dodał Wolff.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)