Jaworzno było pierwszym miastem w Polsce, które w 2015 r. wprowadziło autobus elektryczny do stałej eksploatacji. Dziś na ok. 60 używanych w mieście wozów, 23 to pojazdy elektryczne. Teraz miasto zamierza kupić kolejnych 20 elektrycznych autobusów niskopodłogowych – szacując w informacji o przetargu wartość zamówienia łącznie na 45 mln zł netto.

Przetarg podzielono na części: oferenci mogą odrębnie składać oferty na wozy 12- i 9-metrowe. Miasto wymaga, by pojazdy obu długości miały moc silnika co najmniej 160 kilowatów, a pojemność akumulatorów (wykonanych w dowolnej technologii) – wynosiła co najmniej 160 kilowatogodzin. Zastosowane rozwiązania powinny przy tym umożliwiać ładowanie autobusów ładowarką typu plug-in lub przez pantograf na dachu – zapewniając osiągnięcie pełnej pojemności tzw. szybkim ładowaniem (mocą 190 kW) w ciągu godziny.

Oferty w ogłoszonym w środę przetargu można składać do 3 września. Kryterium oceny ofert ma być w 60 proc. cena, w 15 proc. okres udzielonej gwarancji, a w 25 proc. - ocena techniczno-eksploatacyjna oferowanych pojazdów. Autobusy powinny zostać dostarczone w ciągu 11 miesięcy od zawarcia umowy.

Obecnie 23 autobusy elektryczne jeżdżące w jaworznickim PKM to ok. 40 proc. całego taboru. Po obecnie przygotowywanym zakupie 20 kolejnych takich pojazdów autobusy elektryczne będą stanowiły 80 proc. jaworznickiej floty autobusowej.

Na przeprowadzony w 2017 r. zakup 22 nowych autobusów elektrycznych i potrzebnej infrastruktury jaworznicki PKM zdobył dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, dotyczących subregionu centralnego woj. śląskiego (w ramach narzędzia tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – ZIT).

Z tego źródła do projektu „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą, wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii w mieście Jaworzno” o wartości 67,2 mln zł spółka dostała 41,4 mln zł dotacji.

Pod kątem obecnych planów Jaworzno wraz ze swoim przewoźnikiem przygotowały kolejny projekt: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” o wartości 48,8 mln zł, w tym 30,6 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (umowę o dofinansowanie podpisano w październiku 2017 r.).

W listopadzie ub. roku spółka sygnalizowała, że prócz 20 autobusów elektrycznych zamierza kupić dzięki temu projektowi m.in. 5 kolejnych stacji do ładowania poprzez pantograf oraz 10 ładowarek typu plug-in, które zamontowane będą w zajezdni.

W ostatnim czasie pierwsze nowe autobusy elektryczne zamówili też przy wsparciu unijnym inni przewoźnicy w konurbacji katowickiej. Trzy pojazdy tego typu użytkuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. Również Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach zamówiło pięć autobusów elektrycznych przegubowych (już jeżdżą) i pięć krótkich.

Pod koniec 2017 r. zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w skład której wchodzi 41 samorządów regionu (bez Jaworzna), podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju porozumienie, na mocy którego – w razie uzyskania dofinansowania na poziomie 85 proc. lub więcej – kupi w perspektywie kilku lat nawet 300 autobusów elektrycznych.

Jednocześnie GZM przejął rolę regionalnego partnera NCBR w programie „Bezemisyjny Transport Publiczny” od jednego z tamtejszych organizatorów komunikacji miejskiej.(PAP)

autor: Mateusz Babak