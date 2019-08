MCI Capital wniosło skargę kasacyjną dot. oddalenia powództwa



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - MCI Capital (MCI) wniosło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 września 2018 r. w części oddalającej powództwo MCI, tj. co do kwoty 26 631 829 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

"W ten sposób MCI przy pomocy swoich doradców prawnych - Kancelarii CWW (S. Cetera, M. Węgrzyn - Wysocka Kancelaria radców prawnych i adwokatów), Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy, Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy oraz Kancelarii Dubois i Wspólnicy, która dołączyła do zespołu doradców prawnych na etapie przygotowywania skargi kasacyjnej - realizuje uprawnienie do zakwestionowania prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w celu jego uchylenia bądź zmiany przez Sąd Najwyższy i doprowadzenia do rozstrzygnięcia, odpowiadającego faktycznie poniesionej przez spółkę stracie"- czytamy w komunikacie.

Skarb Państwa wniósł skargę kasacyjną od ww. wyroku Sądu Apelacyjnego w części zasądzającej na rzecz MCI kwotę 2,2 mln zł wraz z odsetkami. Spółka przygotowuje aktualnie, w ramach toczącego się postępowania, stosowną odpowiedź, podano również.

18 września 2018 r. spółka informowała, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie JTT Computer, w ramach którego zmienił zaskarżony wyrok i postanowił zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz MCI Capital kwotę 2,2 mln zł wraz z odsetkami, oddalając powództwo MCI w pozostałej części. Sąd wskazał, iż wysokość szkody MCI ustalił na zasadzie uznania sędziowskiego.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.

(ISBnews)