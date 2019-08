Efekty zmian w taryfie opłat i prowizji mBanku będą widoczne częściowo w br.



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - mBank oczekuje, że efekty wprowadzenia zmian w taryfie opłat i prowizji, które zaczną obowiązywać pd 19 sierpnia będą miały częściowy wpływ na wyniki w 2019 roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

"Wydaje nam się, że częściowo będzie to miało pozytywny wpływ w trakcie bieżącego roku. W roku bieżącym to nie będzie coś znaczącego. Rozłożone na 12 miesięcy mogą dać przyrosty, które zrekompnesowałyby część ubytków wynikających z tego, że mamy silne obciążenia publiczne" - powiedział prezes podczas konferencji.

Dodał, że polski sektor bankowy będzie stawał przed perspektywą zwiększania opłat za niektóre realizowane aktywności.

W połowie czerwca mBank poinformował o wprowadzeniu zmian w taryfach opłat i prowizji, które będą obowiązywać od 19 sierpnia 2019 r. Bank podał wówczas, że powodem zmian w cennikach są przede wszystkim rosnące opłaty związane z funkcjonowaniem systemu gwarantowania depozytów i nadzoru.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.



(ISBnews)