Mennica Polska złożyła wniosek o pozwolenie na budowę II etapu Bulwarów Praskich



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Mennica Polska złożyła wniosek o pozwolenie na budowę kolejnego etapu projektu 'Bulwary Praskie' w Warszawie, obejmującego 9 budynków, mieszczących około 800 mieszkań, poinformował prezes spółki Grzegorz Zambrzycki.

"Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę kolejnego etapu 'Bulwarów Praskich', na 9 budynków i 800 mieszkań. Ten proces potrwa zapewne do końca roku" - powiedział Zambrzycki na konferencji prasowej.

W toku realizacji jest już pierwszy budynek 'Bulwarów Praskich', o powierzchni użytkowej ok. 6,5 tys. m2, a już wcześniej złożone zostały wnioski na pięć kolejnych, o powierzchni użytkowej ok. 18 tys. m2.

"Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za rok o tej porze w realizacji będzie już 15 budynków, mieszczących łącznie około 1500 mieszkań" - dodał Zambrzycki.

Prezes Mennicy Polskiej zapowiedział również, że po obu stronach części mieszkaniowej projektu 'Bulwary Praskie' spółka planuje budowę dwóch biznes parków po około 100 tys. m2 powierzchni każdy.

"Rozmawiamy właśnie z miastem na temat wysokości budynków, które miałyby powstać w ramach tego przedsięwzięcia" - zaznaczył.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)