Marie Brizard Wine & Spirits będzie produkować wino Sophia dla Eurocash



Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) na mocy porozumienia podpisanego z firmą Scorpios będzie produkować wino Sophia, którego wyłącznym licencjobiorcą w Polsce jest Eurocash, podała spółka.

"Na mocy porozumienia podpisanego przez spółkę Domain Menada, należącą do Grupy MBWS, z firmą Scorpios, będącą właścicielem znaku towarowego Sophia, doszło do zakończenia sporu prawnego. W efekcie rozmów podpisano osobną umowę na produkcję Sophii pomiędzy bułgarską winiarnią należącą do MBWS oraz Grupą Eurocash, która dystrybuuje Sophię na rynku sklepów tradycyjnych i jest wyłącznym licencjobiorcą marki w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Dla Eurocash uruchomienie dodatkowej linii w zakładach Domain Menada stanowi dywersyfikację produkcji oraz gwarancję ciągłości dostaw win, których sprzedaż rośnie z miesiąca na miesiąc.

"To duża satysfakcja, że po przeszło 2 latach rozmów udało nam się wypracować korzystne porozumienie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie znaczenie ma marka Sophia w świadomości Polaków; cieszy nas, że winiarska legenda będzie posiadać naszą gwarancję jakości" - powiedział ekspert i główny mediator w sprawie, dyrektor zarządzający Domain Menada Polska Grzegorz Jach, cytowany w komunikacie.

Marie Brizard Wine & Spirits to jeden z liderów rynku alkoholi w Polsce, dotychczas znany przede wszystkim z takich marek, jak Krupnik czy Sobieski. Grupa działająca do 2015 roku pod nazwą Belvedere, od dwóch lat zajmuje się także dystrybucją produktów winiarskich przejętych od spółki Domain Menada Polska.

Sophia to marka jednego z najbardziej popularnych win w Polsce po roku 1989. W latach 2004-2015 znacznie straciła na znaczeniu w związku z zamieszaniem wokół praw do znaku towarowego. Wino o tej nazwie produkowane było przez wiele zakładów w Bułgarii, a do Polski sprowadzało je przynajmniej kilkunastu importerów. Od 2016 roku wyłącznym licencjobiorcą Sophii w Polsce jest Eurocash, podano także.

Winiarnia Domain Menada to jeden z wiodących producentów win w Bułgarii, tradycje firmy sięgają początku XX wieku. Zakład produkuje łącznie ok. 20 mln butelek rocznie, dostarcza m.in. popularne wina Tcherga, zajmuje także trzecie miejsce pod względem produkcji wina w Bułgarii. Domain Menada w Starej Zagorze jest jedną z trzech winiarni należących do Marie Brizard Wine & Spirits. W sumie grupa wytwarza w zakładach we Francji, Hiszpanii i Bułgarii ponad 100 mln butelek wina rocznie.

(ISBnews)