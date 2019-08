Asseco BS liczy na osiągnięcie 24% marży netto w 2019 roku



Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Asseco Business Solutions powinno utrzymać poziom marży netto wysokości 24% w 2019 roku, podobnie jak w latach 2017-2018, podał członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon.

"Wydaje się, że poziom 24% marży netto jest do osiągnięcia w całym 2019 roku, mimo że po I półroczu wyniosła ona 23%. To pozwoli nam utrzymać stabilny poziom marży netto z ostatnich lat" - powiedział Lizon na konferencji prasowej.

Marża netto spółki w latach 2017-2018 wynosiła 24%, a w roku 2016 osiągnęła poziom 25%.

"Trzeci kwartał jest zazwyczaj słabszy jeśli chodzi o wyniki, więc zapewne nie podniesie nam marży, ale czwarty kwartał powinien być pod tym względem lepszy" - dodał.

W jego ocenie, nie ma także dużego zagrożenia wzrostu kosztów grupy.

"To znaczy zagrożenie jest jedno, związane z presją płacową. I te wynagrodzenia rosną, choć dynamika wzrostów płac w I półroczu była niższa niż rok wcześniej" - podkreślił.

Przyznał jednocześnie, że informatycy na rynku są nadal bardzo poszukiwani i cała branża ma problem z ich pozyskiwaniem, a w ostatnich latach wynagrodzenia w spółce rosły średnio o 7-8% w skali roku.

"Za wcześnie mówić o tym jak to będzie wyglądało w całym roku 2019, bo najgorętszym okresem związanym z odchodzeniem i pozyskiwaniem nowych pracowników jest zwykle wrzesień-październik" - powiedział.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r., a jej skonsolidowane przychody wyniosły 254,7 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)