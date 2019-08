Rząd Japonii podjął w piątek decyzję o wykreśleniu Korei Płd. z "białej listy" zaufanych partnerów handlowych, co może znacznie skomplikować procedury związane z eksportem do tego kraju niektórych japońskich towarów. Zgodnie z decyzją 28 sierpnia Korea Płd. jako pierwszy kraj w historii ma zostać usunięta z zestawienia, w którym jest obecnie 27 państw.

"Chciałbym wyjaśnić, że to nie jest embargo eksportowe" - powiedział minister handlu Japonii Hiroshige Seko, ogłaszając decyzję o wykreśleniu Korei Płd. z listy. Utrata przywilejów oznacza, że japońskie firmy będą musiały uzyskiwać specjalne zezwolenia od władz w Tokio na sprzedaż do Korei Płd. produktów o zastosowaniach cywilnych i wojskowych.

W odpowiedzi minister gospodarki i finansów Korei Płd. Hong Nam Ki oświadczył, że jego kraj usunie Japonię ze swojej "białej listy" handlowej, na której znajduje się obecnie 29 krajów. Ocenił przy tym, że decyzja Tokio będzie miała realny wpływ na eksport z Japonii do Korei Płd. 159 rodzajów towarów. Zapowiedział, że rząd w Seulu pomoże krajowym firmom produkującym te towary.

Biuro prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina potwierdziło, że w ramach "wszechstronnych środków" w odpowiedzi na decyzję Japonii rozważy również nieprzedłużanie dwustronnej umowy o wymianie informacji wywiadowczych. Zawarte w 2016 roku porozumienie uznawane jest za istotne dla trójstronnej współpracy wojskowej między Japonią, Koreą Płd. i USA, m.in. w związku z zagrożeniem ze strony Korei Płn.

Zastępca doradcy prezydenta Muna ds. bezpieczeństwa narodowego Kim Hiun Czong ocenił odebranie Korei Płd. przywilejów handlowych jako "publiczne upokorzenie" oraz przeszkodę w budowaniu pokoju na Półwyspie Koreańskim. Władze Korei Płd. wezwały w związku z tą decyzją ambasadora Japonii w Seulu – podała południowokoreańska agencja Yonhap.

Jest to najnowsza odsłona trwającego od miesięcy sporu pomiędzy Japonią a Koreą Płd. o odszkodowania za pracę przymusową wykonywaną przez Koreańczyków w okresie II wojny światowej, podczas japońskiej okupacji Półwyspu Koreańskiego. Konflikt zaostrzył się w październiku 2018 roku, gdy południowokoreański sąd nakazał japońskiej firmie wypłacenie takich odszkodowań czterem obywatelom Korei Płd.

Rząd japoński potępił ten wyrok, twierdząc, że kwestia odszkodowań została ostatecznie zamknięta w 1965 roku, gdy oba kraje podpisały umowę o normalizacji stosunków. Prezydent Mun ocenił jednak, że porozumienie pomiędzy krajami nie odbiera możliwości dochodzenia odszkodowań przez osoby prywatne.

Spór przeniósł się niedawno na płaszczyznę gospodarczą, gdy Tokio wprowadziło restrykcje dotyczące eksportu z Japonii do Korei Płd. trzech rodzajów materiałów używanych do produkcji elektroniki, motywując to "utratą zaufania" w dwustronnych relacjach. Seul uznał to za "gospodarczy odwet" za wyrok sądu w sprawie odszkodowań i bezskutecznie apelował o wycofanie ograniczeń.

>>> Czytaj też: Amerykanie inwestują w Kazachstanie: wzrost o ponad 40 proc. To rekord