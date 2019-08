Comarch ma aneks z ZUS dot. Modelu Współdziałania w utrzymaniu KSI



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Comarch i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zawarły aneks do umowy na utrzymanie KSI regulujący kwestie tzw. Modelu Współdziałania w utrzymaniu KSI ZUS, podał Comarch. Model określa zasady współpracy podmiotów biorących udział w utrzymaniu KSI ZUS tj. Comarch, ZUS i Asseco

"1 sierpnia, po ponad dwumiesięcznym okresie uzgodnień i negocjacji, Comarch i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarły aneks do umowy na utrzymanie KSI regulujący kwestie tzw. Modelu Współdziałania w utrzymaniu KSI ZUS. Model określa zasady współpracy podmiotów biorących udział w utrzymaniu KSI ZUS tj. Comarch, ZUS i Asseco" - czytamy w komunikacie.

Comarch od ponad pół roku realizuje usługi utrzymania KSI ZUS, a ich liczba sukcesywnie wzrasta potwierdzając wysoką jakość świadczonych przez Comarch usług, zaznaczono w informacji.

"Od kwietnia Comarch przejął usługi wsparcia dla Programu Płatnik, a od lipca ZUS powierzył do utrzymania przez Comarch, wykonany w ramach umowy rozwojowej przez Asseco, system Aplikacji Krajowej EESSI (system informatycznym wymiany informacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego we wszystkich krajach UE/EFTA)" - czytamy dalej.

Jak podano, Comarch z powodzeniem prowadzi działalność także w obszarze umowy ramowej na rozwój systemu KSI ZUS. Obecnie realizuje prace związane z optymalizacją komponentu XPL oraz budową tzw. KSI 2.0. KSI 2.0 jest to projekt o strategicznym dla ZUS charakterze, stanowi bowiem pierwszy z istotnych kroków zmiany architektonicznej budowanego od ponad 20 lat systemu KSI ZUS.

Comarch w ramach umowy na budowę KSI 2.0 przedstawił na koniec lipca autorską koncepcję migracji domeny świadczeniowej KSI ZUS do architektury x86, zaznaczono także.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.

