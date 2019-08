Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin od początku roku do końca lipca obsłużył ponad 1,88 mln pasażerów - poinformował we wtorek port. W lipcu z lotniska skorzystało 297 tys. 254 pasażerów, co oznacza 4,7 procentowy wzrost w stosunku do lipca ubiegłego roku.