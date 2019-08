Prezes Alior Banku: Nie widzimy obecnie atrakcyjnych celów akwizycyjnych



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Z punktu widzenia Alior Banku nie ma w Polsce obecnie ciekawych celów akwizycyjnych. W nowej strategii do 2022 r., która będzie ogłoszona w I kw. przyszłego roku, bank będzie bazował na pożyczce gotówkowej, finansowaniu mikrofirm i leasingu, poinformował ISBnews.tv prezes Krzysztof Bachta.

"Z naszego punktu widzenia nie ma w Polsce ciekawych celów, ale też widzimy, że wzrost organiczny jest bardziej efektywną metodą wzrostu" - powiedział Bachta w rozmowie z ISBnews.tv.

Dodał, że bank ma silne umiejętności integracyjne, co pokazała integracja ze SKOK Jaworzno w II kwartale br.

"Dlatego, jeśli będzie dobra okazja do akwizycji będziemy się jej przyglądać. Patrząc na moment cyklu, w którym jesteśmy, to raczej jest to bardzo mało prawdopodobne w najbliższym czasie" - dodał prezes.

Alior Bank poinformował dziś, że rozpoczął proces aktualizacji strategii. Nowa strategia na lata 2020-2022 zostanie zaprezentowana w I kwartale 2020 r.

"Będziemy w niej bazować na tym, co jest naszą siłą, czyli na technologii i innowacyjności. Poza tym na pożyczce gotówkowej, mikro i leasingu, czyli trzech segmentach, które mają generować wzrost. Liczymy, że to przełoży się na lepszą rentowność" - powiedział Bachta.

Prezes potwierdził także zainteresowanie PKN Orlen, jeśli chodzi o akwizycję spółki Ruch z terminem realizacji transakcji do końca tego roku.

"Jesteśmy w bliskiej współpracy zarówno z inwestorem, jak i z PZU, który wspólnie z nami uczestniczy w tej transakcji. Ważne jest, żeby do końca roku ten proces przebiegł sprawnie i nowy inwestor mógł rozpocząć głębszą restrukturyzację. Zależy nam na czasie i termin na koniec roku jest realny" - powiedział Bachta w rozmowie z ISBnews.tv

W połowie kwietnia br. wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności. Wcześniej Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz PZU w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen. Porozumienie zostało zawarte w związku ze złożeniem 11 kwietnia br. przez PKN Orlen oferty finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia akcji. Pod koniec maja sąd rejonowy w Warszawie odmówił zatwierdzenia układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki Ruch w restrukturyzacji z przyczyn proceduralnych w związku uchybieniami natury formalnej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)