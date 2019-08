AG Motors uruchomiła centrum badawcze i fabrykę ram rowerowych k: Dębicy



Podgrodzie, 07.08.2019 (ISBnews) - AG Motors uruchomiła w Podgrodziu k/Dębicy dwie inwestycje związane z branżą rowerową: akredytowane Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) oraz zrobotyzowaną produkcję ram rowerowych, poinformował prezes Wiesław Marek. Wartość inwestycji to łącznie ponad 40 mln zł.

"Dziś z dumą otwieramy dwie inwestycje. Oznacza to, że AG Motors może zarówno zaprojektować, jak i wykonać produkty dla rynku rowerowego. Jesteśmy pierwszą w Polsce, a drugą w Europie fabryką, która będzie tworzyć aluminiowe ramy rowerowe i komponenty kompozytowe" - powiedział Marek podczas konferencji prasowej.

"To niezwykle ważny moment dla całej branży rowerowej, bowiem inwestycja ta w istotny sposób pozwala skrócić proces produkcji roweru. Do tej pory ramy rowerowe produkowane były poza Europą. Nasz park maszynowy pozwala na wyprodukowanie ramy w całości w jednym nieprzerwanym procesie spawalniczym. Automatyzacja daje możliwość wprowadzenia powtarzalności, tempa produkcji oraz przede wszystkim wysokiej jakości produktu finalnego. W AG Motors produkowane będzie 1 500 ram dobowo, co daje potencjał 400 000 szt. rocznie. Produkcja trafi na rynek Polski i na rynki całej Europy" - dodał prezes.

Otwarte dziś CBR to istotna inwestycja wpisująca się w ideę przemysłu 4.0, podkreśla firma. Zespół projektowy AG Motors stanowi grupa fachowców działających w dziedzinach takich jak m.in.: modelowanie 3D, analiza MES, projektowanie konstrukcji i urządzeń, sztuka użytkowa i grafika produktowa. Najważniejszym projektem tworzonym przez specjalistów AG Motors jest nowatorska konstrukcja ramy rowerowej, która w całości będzie produkowana w Polsce.

Na skuteczne wdrażanie osiągnięć CBR mają pozwalać moce produkcyjne AG Motors. Jako jedyna firma w Europie, do produkcji ram wykorzystuje w pełni zautomatyzowane stanowiska spawalnicze. Uruchomiona w ramach inwestycji zrobotyzowana produkcja ram rowerowych pozwoli równolegle produkować 6 ram różnego typu, poinformowali przedstawiciele firmy.

"Zautomatyzowana linia produkcyjna i nowoczesny park maszynowy są w stanie osiągać niezwykle dużą wydajność w ciągu doby, nie tylko jeśli chodzi o produkcję ram, ale również o pozostałe elementy takie jak np. obręcze kół rowerowych. W ciągu doby jesteśmy w stanie wyprodukować ponad 4 000 sztuk obręczy. To niezwykle ważne parametry w przypadku produkcji na skalę masową, którą rozpoczyna AG Motors" - wyjaśnił Marek.

Prezes zapowiedział także, że w przyszłości fabrykę opuszczać będą kolejne komponenty rowerowe, takie jak wsporniki siodełek czy kierownice. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem do masowej produkcji ram kompozytowych.

Powierzchnia zakładu produkcyjnego AG Motors to ponad 6 100 m2. Zatrudnienie obecnie wynosi 137 osób, a docelowo zwiększy się do 200.

AG Motors działa od 2009 r. Specjalizuje się w tworzeniu autorskich technologii na potrzeby rynku rowerowego. Prowadzi badania w obszarze nowych koncepcji projektowania, dzięki posiadanemu zapleczu badawczemu. Pozwala to na wdrażanie innowacyjnych na skalę światową projektów, od koncepcji, przez wytworzenie, po testy.

(ISBnews)