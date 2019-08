Na środowym zamknięciu WIG20 spadł 0,8 proc. do 2.138,23 pkt., WIG zniżkował 0,8 proc. do 56.625,18 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,6 proc. do 3.852,95 pkt., a sWIG80 stracił 0,5 proc. do 11.632,25 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 770 mln zł, z czego 677 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 po otwarciu niespełna 10 punktów powyżej wtorkowego zamknięcia znalazł się w trendzie bocznym w przedziale 2.160-2.173 pkt., po czym ok. godz. 14.00 wszedł w silny trend spadkowy, naśladując zachowanie indeksów z rynków bazowych (m. in. Niemcy i USA).

Około godz. 16.00 indeks odreagował, odrabiając kilkanaście punktów, jednak nie tak zdecydowanie jak niemiecki DAX, i zakończył notowania poniżej wtorkowego zamknięcia.

Na rynkach europejskiej części EMEA dominowały spadki – najmocniejsze na rynku tureckim, gdzie BIST100 zniżkował 1,3 proc. Z tej tendencji wyłamał się jedynie węgierski BUX, odnotowując 0,7 proc. wzrost.

DAX zyskał 0,93 proc., a S&P500 zniżkował 0,85 proc. o 17.25.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: PGE – spadek o 4,0 proc., Alior Bank – w dół o 3,9 proc. i Lotos – ze zniżką o 3,6 proc. Spadła również cena Pekao – o 0,5 proc., choć na początku sesji kurs rósł.

Kurs PGE ustanowił historyczne minimum – cena energetycznej spółki straciła od początku roku ok. 32 proc.

Przed zakończeniem środowej sesji Komisja Europejska (KE) poinformowała, że wszczyna szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia Lotosu przez PKN Orlen - KE ma 90 dni roboczych – do 13 grudnia 2019 – na podjęcie decyzji.

W komunikacie podano, że KE obawia się, iż połączenie obu firm może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz konkurencję na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiadujących.

W środę przed sesją Pekao poinformował, że skonsolidowany zysk netto w II kw. 2019 roku wzrósł do 582,1 mln zł z 539,8 mln zł rok wcześniej - zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 575,8 mln zł.

"Trochę zaskakują rezerwy, bowiem odbiegają od tego co było wcześniej, ale należy to traktować raczej w ten sposób, że czasami zdarzają się lepsze, a czasami gorsze kwartały” – powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Michał Sobolewski.

W ciągu sesji w środę wiceprezes banku Tomasz Kubiak powiedział, że Pekao podtrzymuje, iż zysk netto, jaki osiągnie w 2019 roku będzie wyższy niż osiągnięty w 2018 roku, a cel 3 mld zł zysku w 2020 roku wspierany będzie przez spodziewane efekty działań transformacyjnych.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: CCC – w górę o 3,1 proc., Play – ze wzrostem o 2,1 proc. i mBank – ze zwyżką o 1,7 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Mangaty – spadek o 5,3 proc., Celon Pharmy – w dół o 4,0 proc. i Grupy Azoty – ze spadkiem o 3,6 proc. Poszły w dół także kursy 11bit studios – o 3,2 proc., Torpolu – spadek o 1,3 proc. i LC Corp – w dół o 1,1 proc.

W ciągu sesji na rynek napłynęła informacja od 11bit studios, że spółka wyznaczyła datę premiery gry "Children of Morta" w wersji na komputery PC na 3 września, zaś 15 października gra zadebiutuje na konsolach Xbox One, PS4 i Nintendo Switch.

Torpol w trakcie środowej sesji poinformował, że podpisał z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na prace projektowe i budowlane na stacji Łódź Kaliska - wynagrodzenie w ramach umowy wynosi ok. 406,8 mln zł brutto.

Podczas środowej sesji na rynek trafiła wypowiedź prezesa zarządu LC Corp Dariusza Niedośpiała, który powiedział PAP Biznes, że cel sprzedaży w 2019 roku około 2 tys. lokali przez spółkę jest już raczej nieosiągalny – powodem tych obaw są przedłużające się procedury administracyjne i przesunięcia terminów wprowadzenia inwestycji do sprzedaży.

Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Onico – wzrost o 45,8 proc. i EkoExport – w górę o 21,9 proc. Zwyżkowała również cena Synektika – o 5,2 proc.

Trzecią sesję z rzędu w tempie dwucyfrowym wzrosła cena notowanego na NewConnect Onico – w ciągu trzech dni kurs spółki zwiększył się o 250 proc.

Podczas środowych notowań Synektik podał, że oferty spółki o łącznej wartości 11,1 mln zł netto okazały się najkorzystniejsze w trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku - przetargi dotyczą dostaw urządzeń medycznych.