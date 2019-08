Asbis miał 0,93 mln USD zysku netto, 5,84 mln USD EBITDA w II kw. 2019 r.



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Asbis odnotował 0,93 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1,22 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 5,27 mln USD wobec 3,79 mln USD zysku rok wcześniej. W II kw. 2019 EBITDA osiągnęła 5,84 mln USD w porównaniu do 4,41 mln USD w II kw. 2018, wzrost o 32,41%, podano w raporcie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 370,91 mln USD w II kw. 2019 r. wobec 462,88 mln USD rok wcześniej.



W I-II kw. 2019 r. spółka miała 2,62 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,94 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 788,24 mln USD w porównaniu z 966,17 mln USD rok wcześniej. EBITDA wyniosła 11,25 mln USD w porównaniu do 10,38 mln USD w I półroczu 2018, mocna poprawa o 8,42%, wskazano w raporcie.

"W okresie II kw. 2019 oraz I półrocza 2019 spółka koncentrowała swoje wysiłki na dystrybucji z wartością dodaną (VAD) i markach własnych w najbardziej obiecujących segmentach rynku IT, zarówno korporacyjnych jak i konsumenckich. Wprowadziliśmy na rynek pierwszą na świecie intuicyjną klawiaturę Prestigio Click & Touch, która łączy właściwości klasycznej klawiatury, touchpada i myszy komputerowej. Zgodnie z naszymi obietnicami wzmocnienia działalności Asbis, nabyliśmy 100% udziałów w spółce Avectis ALC – wiodącego na rynku białoruskim integratora systemów w dziedzinie automatyzacji sterowania, bezpieczeństwa oraz profesjonalnych usług wsparcia dla obiektów technologicznych i infrastrukturalnych. Avectis wnosi do naszej struktury bardzo zaawansowane kompetencje inżynieryjne oraz olbrzymie doświadczenie i portfel ciekawych klientów" - czytamy w raporcie.

Jak podkreślono, w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r., podtrzymano pozytywny trend wzrostu marży brutto, widoczny w poprzednich okresach.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży Grupy w I półroczu 2019 r. pomimo niższych przychodów w porównaniu do ubiegłego roku, który był rokiem rekordowym w całej historii Asbis. Nasze wyniki spełniają nasze oczekiwania i są zgodne z prognozą finansową na 2019 r." -zaznaczono w raporcie.

"W rezultacie, spółka obniżyła swój zysk netto o 11,6% do 2 607 tys. USD w porównaniu do 2 949 tys. USD w I półroczu 2018. Wynik ten uważamy za bardzo dobry dla grupy, jest on zgodny z oczekiwaniami i prognozą finansową na 2019 r." - dodano także.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

