Grupa Kęty spodziewa się stabilnego III kw. br., podtrzymuje prognozę



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty spodziewa się stabilnych wyników w III kw. 2019 r. i podtrzymuje całoroczną prognozę, poinformował prezes Dariusz Mańko.

"Jeśli chodzi o III kwartał, to mówimy, że będzie stabilnie, ale obawiamy się spowolnienia, które można już zauważyć na rynku niemieckim. Daje nam to już odczuć rynek automotive, który na szczęście jest jedynie częścią naszych odbiorców. Odważyliśmy się napisać, że spodziewamy się stabilnego III kwartału dla grupy" - powiedział Mańko podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że grupa jest spokojna o sytuację w następnym kwartale i do końca roku. Jego zdaniem, obecna sytuacja gospodarcza może być ciekawym wyzwaniem, z którego spółka powinna wyjść zwycięsko.

"W tej chwili jest spowolnienie, ale działając tak długo w przedsiębiorstwie jesteśmy na taką okoliczność przygotowani. Jest trochę obszarów, nad którymi możemy pracować, jednocześnie zwiększając intensywność działań eksportowych, żeby dowieźć ten wynik, który wpisaliśmy jako cel na początku tego roku" - powiedział prezes dziennikarzom.

Grupa Kęty podała w lutym, że prognozuje wypracowanie 261 mln zł zysku netto w 2019 r., 3 216 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a także 488 mln zł EBITDA oraz 344 mln zł EBIT w tym roku.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)