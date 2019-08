W wezwaniu na Mostostal Warszawa zawarto transakcje na 1,834 mln akcji



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal Warszawa, ogłoszonego 2 lipca przez Acciona Construcción, zawarto transakcje, których przedmiotem było 1 834 137 akcji spółki, podało Santander Biuro Maklerskie, podmiot pośredniczący w wezwaniu.

"Acciona Construcción S.A., jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów złożonych w odpowiedzi na wezwanie w I terminie zapisów, tj. do dnia 5 sierpnia 2019 r. włącznie w dniu rozliczenia ww. transakcji, tj. 12 sierpnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

6 sierpnia Acciona Construcción zdecydowała o nabyciu akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu mimo niespełnienia się warunku złożenia zapisów na co najmniej 3 181 267 akcji (stanowiących 15,91% łącznej liczby) w I etapie wezwania.

Pod koniec lipca Acciona Construcción podniosła cenę w wezwaniu na 100% akcji Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za akcję (poprzednio 3,45 zł za jedną akcję). Pierwszy etap przyjmowania zapisów pozwalający na szybkie rozliczenie transakcji został wówczas wydłużony do 5 sierpnia.

Na początku lipca Acciona Construccion wezwała do sprzedaży 9,98 mln akcji Mostostalu Warszawa, stanowiących 49,91% kapitału i głosów po 3,45 zł sztuka.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)