CBRE: Inwestycje na rynku nieruchom. komerc. wyniosły 2,76 mld euro w I poł. br.



Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Łączna wartość inwestycji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła 2,76 mld euro w I połowie 2019 r. wynika z raportu firmy CBRE "Market View. Rynek inwestycyjny - 1. pół. 2019 r. ".

Z analiz CBRE wynika, że w I poł. 2019 r. do Polski napłynęło 2,76 mld euro, co stanowi niemal połowę całej kwoty zainwestowanej w nieruchomości w regionie CEE. Drugie były Czechy z 1,6 mld euro, a trzecie Węgry z 0,43 mld euro inwestycji w I połowie br. roku. W Rumunii i Słowacji ulokowano odpowiednio 0,3 mld euro i 0,26 mld euro.

"Po drugim kwartale br. Polska może być drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką Unii Europejskiej ze stopą wzrostu 4,4% w skali roku. Polska przełamuje spowolnienie strefy euro mocnym popytem konsumpcyjnym oraz dobrą sytuacją na rynku inwestycji, która ma się utrzymać przynajmniej do końca roku" - powiedział dyrektor w dziale rynków kapitałowych, CBRE Przemysław Felicki z CBRE, cytowany w komunikacie.

Jego zdaniem, polski rynek inwestycyjny systematycznie powiększa się o nowych inwestorów zagranicznych, a sprzyja temu przede wszystkim bardzo dobra sytuacja ekonomiczna w Polsce oraz silne fundamenty rynku najmu zarówno w sektorze biurowym i logistycznym, wyróżniające się na skalę europejską.

"Obserwujemy wzmacniającą się rolę inwestorów z Azji, których udział w rynku z prawie 29% w 2018 r. wzrósł do 38% w dwóch pierwszych kwartałach 2019. W samym drugim kwartale 2019 r. najwięcej zainwestowanego kapitału pochodziło z Korei Południowej oraz z Republiki Południowej Afryki. Widoczna jest coraz większa aktywność także inwestorów z CEE - jeszcze w tym roku spodziewamy się dużych zakupów Węgrów oraz jeszcze większego udziału Czechów" - dodał Felicki.

Na rynku inwestycji biurowych wolumen transakcji opiewał na 1,7 mld euro w pierwszej połowie roku, w tym 1,1 mld euro w drugim kwartale - to najlepszy wynik pomiędzy sektorami - aż 60% całej kwoty, ale również najlepszy wynik od lat. Najpoważniejszymi transakcjami drugiego kwartału była sprzedaż West Station I&II przez HB Reavis inwestorowi z Singapuru oraz sprzedaż części portfolio EPP inwestorom z Wielkiej Brytanii. Na drugim miejscu znalazł się sektor handlowy, na którym zainwestowano 408,5 mln euro, szczególnie przy sprzedaży Galerii Leszno oraz części portfolio grupy Chariot. Transakcje na rynku nieruchomości przemysłowych wyniosły 329 mln euro - najpoważniejszą była sprzedaż dużego portfolio grupy Blackstone.

"W perspektywie całego roku spodziewamy się utrzymania silnej pozycji biur oraz wzrostu udziału transakcji magazynowych. Obecnie w tych obu sektorach toczą się zarówno portfelowe jak i pojedyncze transakcje o znaczących wolumenach" - czytamy także.

Jak wskazują eksperci CBRE, powoli widać zmiany zachodzące w podejściu strategicznym funduszy obecnych na naszym rynku. Do tej pory gracze na polskim rynku inwestycyjnym byli mocno skupieni na transakcjach typu core, czyli polegających na lokowaniu kapitału w stabilne, nowe produkty w centralnych lokalizacjach na długoletnich umowach najmu albo tzw. budynkach oportunistycznych, które z uwagi na wysoki poziom pustostanu, krótkie umowy najmu, opcję przebudowy czy inne ryzyka oferowały dyskonto cenowe. Teraz natomiast pojawia się coraz więcej podmiotów zainteresowanych rozwiązaniem pośrednim, gdzie nabyte budynki niekoniecznie muszą być nowo oddane, mogą oferować krótsze umowy najmu, a sam budynek może być zlokalizowany poza ścisłym centrum.

(ISBnews)