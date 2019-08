Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny z ArcelorMittal Poland



Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z ArcelorMittal Poland list intencyjny dotyczący realizacji zadania pn.: "Modernizacja Wielkiego Pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej", podał Mostostal.

"Strony zgodnie ustaliły możliwość rozpoczęcia prac od dnia wejścia w życie listu intencyjnego, który do momentu zawarcia umowy stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu. W przypadku podpisania umowy, wartość prac wynosić będzie ok. 27 mln zł netto. Termin zakończenia prac przypada na II kwartał 2020" - czytamy w komunikacie

W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, MZRP otrzyma wynagrodzenie za zakres prac zrealizowany w okresie obowiązywania listu intencyjnego, podano także.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)