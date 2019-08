WIG20 spadł 2,9 proc. do 2.078,39 pkt., WIG zniżkował 2,4 proc. do 55.634,70 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,8 proc. do 3.792,91 pkt., a sWIG80 stracił 0,5 proc. do 11.635,07 pkt.

Wśród indeksów sektorowych negatywnie wyróżniły się WIG-górnictwo – spadek o 4,7 proc., WIG-odzież – o 3,8 proc. i WIG-paliwa – zniżka o 3,6 proc.

Obroty na GPW wyniosły 808 mln zł, z czego 727 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję kilka punktów poniżej wtorkowego zamknięcia, a następnie wszedł w fazę spadków, które doprowadziły do utraty ponad 40 punktów do ok. godz. 13.00.

Następnie indeks poruszał się w trendzie horyzontalnym w przedziale 2.090-2.105 pkt., po czym ok. godz. 16.30 ponownie wszedł w spadki, które okazały się w wymiarze jednosesyjnym najsilniejsze od 10 sierpnia 2018 roku.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki – najsilniejsze miały miejsce w Rosji, gdzie RTS stracił 3,0 proc.

DAX stracił 2,25 proc., a S&P500 zniżkował 2,34 proc. o 17.15.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: JSW – spadek o 7,6 proc., Lotos – o 4,7 proc. i CCC – o 4,6 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały wzrosty, był tylko Play – w górę o 1,4 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Benefit Systems – spadek o 7,1 proc. Straciła także cena Millennium Banku – o 4,3 proc., Grupy Azoty – o 3,7 proc. i Famuru – o 2,3 proc. i AmRestu – o 2,0 proc.

Kurs Millennium Banku był najniżej od października 2017 roku – od tegorocznego szczytu z 26 kwietnia cena akcji banku zniżkowała o ok. 28 proc.

We wtorek po sesji Grupa Azoty poinformowała, że w efekcie postoju instalacji syntezy amoniaku oraz syntezy mocznika szacunkowe skutki finansowe w ujęciu skonsolidowanym wyniosą -53,7 mln zł tytułem utraconych korzyści.

W trakcie sesji Famur podał, że podpisał kontrakt na dostawy 177 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej dla PGG Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice o wartości ok. 65,3 mln zł netto.

Po zakończeniu wtorkowych notowań AmRest podał, że podpisał umowę z Glovoapp23 w sprawie sprzedaży 100 proc. udziałów w Restaurant Partner Polska (PizzaPortal) za 30 mln euro plus 5 mln euro kwoty warunkowej.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Sygnity – wzrost o 29,8 proc. Zwyżkował również kurs Ursusa – o 13,2 proc. i Brastera – o 6,1 proc.

Przed środową sesją Sygnity opublikowała raport, według którego po trzech kwartałach roku finansowego 2018/19 miała 30,9 mln zł EBITDA (12 mln zł rok wcześniej) oraz 19,8 mln zł zysku netto (wobec straty 1,7 mln zł rok wcześniej). Jednocześnie spółka podała, że backlog wynosi ok. 260 mln zł netto.

Tuż przed zakończeniem środowych notowań na rynek napłynęła informacja, że Braster podpisał z brytyjską firmą Griffiths&Nielsen umowę w zakresie sprzedaży urządzenia Braster Pro na rynku brytyjskim - sprzedaż ma ruszyć w pierwszej połowie 2020 roku po dopełnieniu formalności rejestracyjnych na tamtejszym rynku.

