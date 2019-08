Przyjmując w Białym Domu prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa powiedział dziennikarzom: "Od dłuższego czasu rozmyślam nad kwestią podatków od płac".

Jak podał dziennik "Washington Post", ekipa Trumpa zastanawia się nad czasowym obniżeniem podatków od płac, co miałoby zabezpieczyć gospodarkę przed spodziewanym rychłym osłabieniem koniunktury. Zarobki milionów Amerykanów obciążone są podatkami finansującymi program opieki zdrowotnej dla osób starszych Medicare i system emerytalny Social Security.

Trump wyraził jednak opinię, że "daleko nam do recesji". Według niego, Biały Dom rozważa redukcję podatków. Pod koniec 2017 roku Trump podpisał uchwaloną przez Kongres głosami Republikanów ustawę wprowadzającą rozległą reformę podatków i od tego czasu obiecuje dalsze korzystne dla obywateli zmiany fiskalne.

Prezydent zaznaczył, że nie będzie potrzebował zgody Kongresu na wprowadzenie inflacyjnej indeksacji podatku od zysku ze sprzedaży aktywów kapitałowych. Zdaniem ekspertów podatkowych, znacznie zmniejszyłoby to świadczenia inwestorów na rzecz fiskusa.

"Nie mówię, że zrobię coś od razu, ale indeksacja jest tym, do czego wielu ludzi od dawna tęskni. I jest czymś co byłoby bardzo łatwo wprowadzić. Jest to coś, nad czym się oczywiście zastanawiam" - powiedział Trump.

