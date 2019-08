"Powinny zostać sformułowane propozycje - jeśli one istnieją - i przekazane do rozpatrzenia stronie rosyjskiej. Teraz trudno jest pojąć, o czym mowa. Z tego powodu należy przenieść dyskusję na ten temat z publicznej zabawy do sfery profesjonalnej" - powiedziała Zacharowa w komentarzu dla agencji TASS.

Prezydent USA Donald Trump opowiedział się we wtorek za powrotem do formatu G8, czyli G7 z udziałem Rosji. Kraj ten usunięto z tego nieformalnego klubu najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata po aneksji Krymu w 2014 roku. Później część krajów G7 wzywała do przywrócenia rosyjskiego członkostwa, czemu jednak sprzeciwiały się USA, Wielka Brytania i Kanada, uzależniając przywrócenie udziału Rosji od rozwiązania sytuacji na Ukrainie.

Amerykański prezydent już w przeszłości mówił, że byłoby lepiej dla Rosji, USA i pozostałych państw G7, gdyby Rosja powróciła do stołu. Takie zdanie wyrażał również premier Włoch Giuseppe Conte.

Rosja dołączyła do G7 w 1998 roku; po jej wejściu przez 12 lat grupa nazywała się G8.

