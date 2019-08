Jak wyjaśnił Woźniak na konferencji wynikowej za I półrocze 2019 r., eksplorowany będzie tzw. prospekt Shrek, leżący ponad 2 km poniżej poziomu morza. Partnerami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w tym przedsięwzięciu są AkerBP i DEA.

„Wykorzystujemy platformę zabukowaną na całą serię wierceń przez Akera” - wyjaśnił Woźniak. Jak dodał, warunki wynajmu są te same co dla Akera, a więc bardzo korzystne, ale z drugiej strony PGNiG musi się precyzyjnie wpasować w harmonogram cudzych prac. „Koszty to jednak usprawiedliwiają” - ocenił.

Prezes podkreślił, że warta prawie 1 mld dol. platforma Deepsea Nordkapp w sprzyjających warunkach jest w stanie wiercić do 2 km dziennie. Skraca to czas wierceń o ponad 20 proc. w stosunku poprzedniej generacji, a taka oszczędność czasu przelicza się na ogromne pieniądze - dodał Woźniak.

