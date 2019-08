W Dębicy Kwieciński uczestniczył w rozpoczęciu budowy osiedla w ramach programu Mieszkanie Plus. Do końca 2021 roku powstanie tam 201 mieszkań o średnim metrażu 51 m kw.

"W ostatnich trzech latach wybudowaliśmy o 20 proc. mieszkań więcej. W tym czasie średnio w Polsce budujemy 175 tys. mieszkań. Przy czym w zeszłym roku było to 185 tys. mieszkań, a w tym roku zbliżamy się do 200 tys. mieszkań" – mówił minister.

Przypomniał, że w latach 2008-15 w ciągu roku budowano średnio 146-147 tys. mieszkań.

W ocenie Kwiecińskiego "daje to pewność", że do 2030 roku Polska dorówna unijnemu wskaźnikowi mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców. W UE wynosi on 435 mieszkań na 1000 osób. "Kiedy przejmowaliśmy stery w rządzie, ten wskaźnik wynosił 363 mieszkania. Natomiast w ubiegłym roku, według szacunków ministerstwa, jest to już 383 mieszkania na 1000 osób" – wyjaśnił Kwieciński.

Według ministra co najmniej 10 proc. budowanych w Polsce mieszkań powinno trafić do osób mniej zamożnych. "Polacy chcą mieszkań na wynajem, ale chcą mieć możliwość kupna tego mieszkania w przyszłości" – mówił. Dodał, że program Mieszkanie Plus im to zapewnia.

W poniedziałek w Dębicy wbito łopatę pod budowę osiedla w ramach programu Mieszkanie Plus. Pierwsza na Podkarpaciu inwestycja powstanie na działce wskazanej przez dębicki samorząd. Budowa osiedla zostanie sfinansowana ze środków funduszu zarządzanego przez PFR Nieruchomości SA.

Przyszłe osiedle ma zapewniony dostęp do niezbędnej infrastruktury społecznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoła, przedszkole, poczta, dom kultury, park miejski, a także liczne punkty handlowo-usługowe.

Na niespełna 1,5-hektarowej działce ma powstać osiedle z trzema trzypiętrowymi blokami, które pomieszczą mieszkania o zróżnicowanej strukturze - od kawalerek po lokale czteropokojowe. Średnia powierzchnia lokalu wyniesie 51 m kw.

Mieszkanie Plus w Dębicy zaprojektowała warszawska pracownia EMA Studio. Architekci zaproponowali kwartałową zabudowę osiedla tak, by w jego wnętrzu stworzyć przestrzeń sąsiedzką ze strefą dla rodzin z dziećmi.

Zainteresowanie programem Mieszkanie Plus w Dębicy jest bardzo duże. Wiosną tego roku spółka PFR Nieruchomości przeprowadziła ankiety wśród mieszkańców miasta. Ich wynik wskazuje, że największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania trzypokojowe – taki lokal wybrałoby 44 proc. ankietowanych. Odpowiada to planowanej w dębickiej inwestycji strukturze mieszkań. Mieszkańcy Dębicy zdecydowanie woleliby wynajmować mieszkanie w opcji dojścia do własności. Aż 95 proc. ankietowanych wybrało właśnie taki rodzaj umowy najmu.

Obecnie w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus powstało 867 lokali w Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Gdyni, Jarocinie oraz Kępnie. Kolejnych 663 jest w trakcie budowy – są to inwestycje w Katowicach, Jarocinie oraz Kępicach.

W trakcie projektowania jest kolejnych 18 tys. lokali w całej Polsce. Jak wynika ze statystyk zamieszczonych na stronie mplus.pl, potencjał gruntów przeznaczonych pod Mieszkania Plus wynosi 120 tys. mieszkań.

>>> Czytaj też: Budżet na 2020: niekontrowersyjny i zupełnie fikcyjny. Co się na to składa?