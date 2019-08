Decyzję w tej sprawie ogłosił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, reprezentujący UE na spotkaniu G7 w Biarritz. Zobowiązanie ze strony unijnej pojawia się przed konferencją darczyńców Funduszu Globalnego (Global Fund), która odbędzie się w październiku w Lyonie.

Większe wsparcie ma pomóc w tym, by kraje rozwijające się mogły unowocześniać swoje systemy opieki zdrowotnej, sprawić, by stały się one powszechne, oraz by mogły zakończyć trzy epidemie: AIDS, gruźlicy i malarii do 2030 r.

Global Fund ma na celu zebranie co najmniej 12,6 mld euro na lata 2020-2022. Jak podała KE, do 2023 r. środki te miałyby pomóc uratować dodatkowe 16 milionów istnień ludzkich, zapobiec 234 milionom infekcji, a także zmniejszyć o połowę śmiertelność z powodu AIDS, gruźlicy i malarii.

Zobowiązanie ze strony UE zostało złożone przy założeniu przyjęcia nowych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027 oraz nowego instrumentu na działania zewnętrzne.

Na Global Fund łoży ponad 60 krajów świata. Tylko w 2017 r. fundusz zapewnił terapię przeciwretrowirusową na HIV dla 17,5 miliona osób, sfinansował 197 milionów moskitier, by chronić przed malarią, oraz wsparł leczenie 5 milionów osób chorych na gruźlicę.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)