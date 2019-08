W poniedziałek upływał ustawowy termin na wysyłkę JPK_VAT za lipiec. Ale mało komu się to udało, bo w ostatniej chwili ministerstwo zmieniło certyfikat klucza publicznego, którzy służy do szyfrowania przesyłki JPK_VAT.

Resort poinformował o tym w piątek, na dzień przed weekendem, na dodatek w okresie urlopowym.

Było to jak grom z nieba dla producentów oprogramowania finansowo-księgowego, z którego korzystają podatnicy i biura rachunkowe. Nie wszyscy zdążyli odczytać w piątek ministerialny komunikat zamieszczony na stronie MF i wypuścić pilnie do klientów aktualizacje swoich programów. A ci, którzy przyszli do pracy w weekend, mieli problemy z podmianą certyfikatu klucza publicznego.

Błąd 412

Skutek był taki, że podatnicy i księgowi nie mieli jak wysłać JPK_VAT w ustawowym terminie. Najpierw na ekranie swoich komputerów widzieli informację, że wysyłane przez nich pliki mają status „120 – Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu”. A następnie te same pliki otrzymywały status „412 – Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany”.

Nie można było ani wysłać JPK_VAT, ani pobrać UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru.

Jedyna rada, jakiej udzieliło w poniedziałek Ministerstwo Finansów na te problemy, brzmiała: „W przypadku stwierdzenia po 3 godzinach braku urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) lub braku zmiany statusu transakcji ze 120 na inny, prosimy w pierwszej kolejności o dokonanie aktualizacji certyfikatu klucza publicznego (służącego do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi) na ten, który został udostępniony na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce pliki do pobrania (…) oraz zlecenie ponownej wysyłki pliku JPK”.

Spółka InsERT informowała w poniedziałek swoich klientów: „Niestety, opublikowana w dniu 23 sierpnia 2019 r., w reakcji na zmianę certyfikatu przez Ministerstwo Finansów, poprawka 1.58 HF4 zawiera błąd i pliki JPK_VAT wysłane za pośrednictwem tej wersji nie zostaną poprawnie zweryfikowane przez środowiska produkcyjne JPK. (…) W związku z tym przygotowujemy poprawkę 1.58 HF5”.

Wczoraj, we wtorek, błąd był naprawiony, ale ustawowy termin wysyłki JPK_VAT już minął.

Aplikacje MF

Problemu nie mieli ci, którzy korzystają z udostępnionej przez ministerstwo aplikacji E-mikrofirma, bo w niej certyfikat został zaktualizowany automatycznie. Kłopot w tym, że dla osób, które dotychczas nie miały do czynienia z tą aplikacją (bo korzystają z komercyjnego oprogramowania) poniedziałek, 26 sierpnia, nie był najlepszym terminem na zapoznawanie się z nią i z podręcznikiem użytkownika.

Z kolei w innej, udostępnionej przez MF aplikacji – Klient JPK 2.0 – tak prosto już nie było. Trzeba było postąpić zgodnie ze wskazówkami resortu, czyli: „dokonać załadowania wyżej wymienionego certyfikatu do aplikacji, zgodnie z podręcznikiem użytkownika, str. 41, poprzez funkcjonalność: „Narzędzia -> Zarządzanie certyfikatami i kluczami symetrycznymi -> Załaduj certyfikat z pliku -> Otwórz i po wskazaniu pobranego wcześniej certyfikatu -> Zapisz certyfikat do bazy”.

Jak wyglądało to w praktyce?

„Pobraliśmy i dodaliśmy nowy certyfikat do Klient JPK 2.0, jednak mimo tego po wysyłce dostajemy komunikat 412” – skarżył się jeden z internautów.

„Ja po wgraniu nowego klucza mam status 200, a dla tych (JPK_VAT), które próbowałam wysłać ze starym kluczem, jest status 412” – żaliła się inna księgowa.

„I tu rodzi się pytanie, co robimy nie tak. Klucz dodany zgodnie z instrukcją ze strony MF. Pobrany dzisiaj. JPK wygenerowany – nówka sztuka. I nadal klops” – dzielił się swoimi doświadczeniami ktoś inny.

Kar nie będzie

Popłoch i zamieszanie szybko znalazły odbicie we wpisach w mediach społecznościowych.

„Dzwoniłem na infolinię i dostałem informację – to państwa problem, że nie macie poprawnych certyfikatów” – skarżył się uczestnik jednej z grup dla księgowych.

Ktoś inny napisał: „Po godzinie wciąż status 120. Czy jeżeli nie przejdzie, to urząd skarbowy będzie ścigał? Wiem, że są za to mandaty, ale zastanawiam się, czy w takiej sytuacji będą konsekwentni”.

Zasadniczo za niewysłanie JPK w terminie grozi grzywna jak za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe (w zależności od okoliczności ), o czym informuje samo ministerstwo na swojej stronie. Mało prawdopodobne, by podatnik zapłacił maksymalną karę, czyli 21 mln 600 tys. zł, ale minimalna wcale nie jest niska jak na przeciętną kieszeń – wynosi 225 zł, a rozpiętość między najniższą i najwyższą grzywną daje duże możliwości miarkowania kary.

Warunkiem odpowiedzialności karnej jest jednak przypisanie winy sprawcy (art. 1 par. 3 kodeksu karnego skarbowego). W tym wypadku trudno mówić o winie podatników.

W poniedziałek późnym popołudniem rzecznik prasowy MF Paweł Jurek napisał na Twitterze: „Docierają do nas sygnały o trudnościach w wysyłce JPK_VAT za lipiec, dlatego nie będziemy wyciągać konsekwencji, jeśli plik wpłynie w tym miesiącu po terminie.

Wczoraj resort potwierdził to w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej. Dodał, że podatnicy, którzy wyślą JPK_VAT za lipiec do 2 września br., nie muszą składać w tej sprawie żadnych wyjaśnień do urzędów skarbowych (patrz. ramka).

Wiceminister przeprasza

Ministerstwo nie przeprosiło za powstałe zamieszanie. Zrobił to natomiast zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Tomasz Słaboszowski w odpowiedzi na zgłoszenie e-mailowe jednego z biur rachunkowych, wysłane w niedzielę 25 sierpnia br.

Następnego dnia, czyli w dniu upływu terminu na wysyłkę JPK_VAT, wiceminister napisał: „Mając na uwadze Pana uwagi i zastrzeżenia, Ministerstwo Finansów przeprasza za ewentualne utrudnienia w realizacji obowiązku wysyłki JPK_VAT w środowisku produkcyjnym, związane z koniecznością wymiany wygasłych certyfikatów kluczy publicznych”.

Komunikat MF: Brak kar za złożenie JPK_VAT za lipiec 2019 r. po terminie

Organy podatkowe nie będą inicjować postępowań karnych skarbowych w przypadku niezłożenia JPK_VAT za lipiec w terminie ustawowym, jeżeli złożenie pliku nastąpi do 2 września 2019 r.

W związku z docierającymi do nas sygnałami o opóźnieniach w wysyłce JPK_VAT związanych z wymianą certyfikatów kluczy publicznych dla środowiska produkcyjnego JPK informujemy, że organy podatkowe nie będą inicjować postępowań karnych skarbowych dotyczących niezłożenia JPK_VAT w terminie ustawowym, jeżeli złożenie pliku nastąpi do 2 września 2019 r.

Podatnicy, którzy wyślą JPK_VAT za lipiec do 2 września br., nie muszą składać w tej sprawie żadnych wyjaśnień do urzędów skarbowych.