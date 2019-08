Bank Handlowy wdrożył biometryczny proces kredytowy



Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy jako pierwszy bank w Polsce uruchomił całkowicie zdalny i zautomatyzowany proces aplikowania o kartę kredytową, oparty o rozwiązania biometryczne. Bank wdrożył biometryczny proces kredytowy we współpracy z dwoma podmiotami z branży fintech, których rozwiązania umożliwiają automatyczną weryfikację dochodu oraz zdalne potwierdzanie tożsamości, podała instytucja.

"Innowacyjne technologie dostarczane przez naszych partnerów, oparte o algorytmy i uczenie maszynowe umożliwiają nam niezwykle sprawną i automatyczną obsługę klienta. Rozwiązanie jest dostępne dla naszych klientów na każdym urządzeniu, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. To 'mała rewolucja" w bankowości" - powiedziała dyrektor departamentu rozwoju i optymalizacji biznesu Sabina Zielińska, cytowana w komunikacie.

Nowy proces to wygodne dostarczenia dokumentacji online, efektywna analiza danych kredytowych oraz zdalne potwierdzenie tożsamości klienta oparte o biometrię twarzy.

"W Citi Handlowy konsekwentnie realizowana jest strategia digitalizacji, w ramach której bank dąży m.in. do wprowadzenia intuicyjnych procesów samoobsługowych oraz do maksymalnego ułatwienia nowym klientom dostępu do produktów bankowych. W tym celu bank przygotował całkowicie cyfrowe rozwiązanie, dzięki któremu klient może wnioskować o pożyczkę lub kartę kredytową bez wychodzenia z domu, w dowolnie wybranym czasie, bez konieczności wizyty w oddziale czy też umawiania wizyty kuriera" - powiedziała Zielińska.

Biometryczny proces kredytowy można rozpocząć na stronie internetowej banku, w kolejnym etapie zostanie wdrożony na stronach zewnętrznych, które umożliwią aplikowanie o kartę kredytową banku.

Nowy proces aplikowania o kredyt w Citi Handlowy składa się z 3 etapów: wypełnienie wniosku - na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu i bez konieczności instalowania aplikacji klient może wypełnić formularz kredytowy wnioskując o przyznanie produktu; biometryczne potwierdzenie tożsamości - kolejny krok obejmuje zdalne potwierdzenie tożsamości klienta. Rozwiązanie biometryczne umożliwi potwierdzenie nie tylko zgodności selfie ze zdjęciem z dokumentu, ale też autentyczności dowodu, jak i samego selfie; automatyczna weryfikacja dochodu - to ostatni etap procesu - klient załącza dokumenty dochodowe w wymaganym do automatycznej weryfikacji formacie pdf, wskazano w materiale.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

