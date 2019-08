Byłaby to największa jak dotąd ugoda w toczącym się postępowaniu ws. uzależniających środków przeciwbólowych. Obecnie przeciwko rodzinie Sacklerów toczy się ponad 2 tysiące procesów. Uważa się, że to właśnie Purdue Pharma stoi za śmiercionośną epidemią opioidów w USA. Według redakcji Bloomberga farmaceutyczny gigant proponuje, że ogłosi bankructwo – Sacklerowie zrzekną się własności spółki, koncern sprzeda brytyjską sieć farmaceutyczną Mundipharma oraz przekształci się w zarządzany przez samorządy trust publiczny. Jeśli zaskarżający nie zaakceptują tej oferty, Purdue zapowiada, że i tak ogłosi upadłość. To zaś może skutkować niższą ugodą.

Propozycja ta padła na spotkaniu prokuratorów generalnych, prawników zaskarżających Purdue stanów, miast i hrabstw z m.in. Davidem Sacklerem reprezentującym rodzinę. Obiecane przez Sacklerów 11,5 mld dol. mają być przeznaczone na pokrycie skutków epidemii opioidów. W zamian za to producent m.in. leku przeciwbólowego OxyContin zakończy spory ws. odpowiedzialności za kryzys. Podobne porozumienie zawarł np. producent produktów azbestowych – gdy korporacje Halliburton Co. oraz W.R. Grace & Co zostały oskarżone ws. rakotwórczych właściwości azbestu, utworzyły fundusze niezależne od firm, aby zamknąć sprawy i spłacić ugody.

W marcu tego roku Purdue uregulował roszczenia ws. marketingu leku OxyContin wniesione przez stan Oklahoma – firma zapłaciła 270 mln dol. Według Bloomberga koncern Purdue przyznał, że przeciąganie sporów nie jest w interesie firmy, a „ludzie i społeczności dotknięte kryzysem opioidowym potrzebują teraz pomocy”. Według badania z 2017 r. w samym tylko 2015 r. ponad 50 tys. Amerykanów zmarło z powodu przedawkowania narkotyków – jedna trzecia zgonów związana była z opioidami na receptę, w tym OxyContinu i jego zamienników.

„Rodzina Sacklerów musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za swoje działania związane z produkcją i promocją OxyContinu” – Bloomberg cytuje prokurator generalną Nowego Jorku Letitię James. Ugoda ta nie miałaby jednak wpływu na toczące się negocjacje z udziałem rządów stanowych i lokalnych dążących do globalnego rozstrzygnięcia roszczeń opioidowych przeciwko producentom leków (w tym Johnson & Johnson i Endo International) oraz dystrybutorom leków McKesson Corp i Cardinal Health. W poniedziałek 26.08 sędzia z Oklahomy nakazał koncernowi Johnson & Johnson zapłacić 572 mln dol. za spowodowanie kryzysu przez „agresywną promocję opioidowych leków przeciwbólowych”.

