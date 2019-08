Na piątkowym zamknięciu WIG20 wzrósł 3,2 proc. do 2.135,25 pkt., WIG zwyżkował 2,7 proc. do 56.739,53 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,8 proc. do 3.768,00 pkt., a sWIG80 zyskał 0,6 proc. do 11.616,48 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 942 mln zł, z czego 868 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Po otwarciu powyżej czwartkowego zamknięcia WIG20 wszedł w fazę systematycznych silnych wzrostów – po raz ostatni w wymiarze jednosesyjnym indeks zwyżkował w tempie powyżej 3 proc. w dniu 25 stycznia 2017 roku.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA dominowały również wzrosty, choć nie były tak zdecydowane jak w Warszawie – w każdym przypadku poniżej 1 proc.

DAX zyskał 0,83 proc., a S&P500 zniżkował 0,15 proc. o 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Lotos (w górę o 6,3 proc.), Santander Bank Polska (+5,0 proc.) i PKO BP (+4,4 proc.). Wzrosły również kursy Alior Banku (o 4,0 proc.), PGNiG (o 2,7 proc.), Orange (o 2,3 proc.), CD Projekt (o 1,9 proc.) i PKN Orlen (o 1,8 proc.).

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układy Ruchu z wierzycielami w ramach przyspieszonych postępowań układowych.

Prezes zarządu Alior Banku Krzysztof Bachta powiedział PAP Biznes podczas piątkowej sesji, że liczy, iż po zatwierdzeniu przez sąd układów Ruchu z wierzycielami, do przejęcia kolportera przez inwestora strategicznego dojdzie jeszcze w 2019 roku.

„Droga do przejęcia Ruchu przez PKN Orlen jest otwarta. Widzimy w tym projekcie duży potencjał” - napisał w piątek na Twitterze prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek.

W ciągu sesji spółka podała w komunikacie prasowym, że PKN Orlen, który planuje przejęcie 100 proc. akcji Ruchu, chce wykorzystać synergie operacyjne i liczy, że dzięki tej transakcji wzmocni segment sprzedaży detalicznej.

W trakcie piątkowej sesji PGNiG poinformowało, że PGNiG Upstream Norway, spółka z grupy kapitałowej PGNiG, rozpoczęła wiercenie pierwszego otworu poszukiwawczego w roli operatora na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, na koncesji PL838, na prospekcie Shrek.

Po czwartkowej sesji Orange podał, że podpisał z Hockley umowę sprzedaży kompleksu nieruchomości zlokalizowanych w centrum Warszawy przy ulicach Nowogrodzkiej i Św. Barbary za 81 mln euro (około 350 mln zł).

Kurs CD Projekt ustanowił historyczne maksimum.

W czwartek po sesji CD Projekt poinformował, że zysk netto w II kw. 2019 roku wyniósł 33,9 mln zł i był o 82,6 proc. wyższy od oczekiwań analityków. Rozliczenia międzyokresowe przychodów grupy wzrosły w pierwszym półroczu o 57,7 mln zł, głównie za sprawą startu przedsprzedaży gry "Cyberpunk 2077" na cyfrowych platformach dystrybucji gier PC.

W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że - zdaniem analityków pytanych przez PAP Biznes - CD Projekt mógł sprzedać do końca drugiego kwartału, w ramach przedsprzedaży, 360-450 tys. kopii gry "Cyberpunk 2077" w cyfrowej dystrybucji na komputery PC. Według analityków, szacunki te obarczone są dużym ryzykiem błędu, a największa liczba preorderów może pojawić się na krótko przed premierą gry.

Żadna ze spółek z WIG20 nie odnotowała spadków.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Ursusa – wzrost o 10,1 proc., Skarbca (7,3 proc.), Enei – (6,8 proc.) i Bogdanki (5,6 proc.).

W czwartek w nocy Ursus podał, że zawarł z Möre Maskiner AB kontrakt na dostawę 1.008 sztuk przyczep produkcji Ursusa przeznaczonych na rynek szwedzki - wartość kontraktu w momencie jego zawarcia wynosi ok. 21,8 mln zł, a dostawy będą realizowane od września 2019 do końca czerwca 2021, przy czym płatności w ramach kontraktu będą dokonywane w formie przedpłaty.

W piątek przed otwarciem notowań Bogdanka poinformowała, że miała w pierwszym półroczu 2019 roku 197,9 mln zł zysku netto oraz 434,4 mln zł EBITDA, wobec 66,4 mln zł zysku netto i 278,6 mln zł EBITDA rok wcześniej - wynik okazał się wyższy od wcześniejszych szacunków, które wskazywały na 187,7 mln zł zysku oraz 421,8 mln zł EBITDA.

Przed sesją kierownik działu relacji inwestorskich Bogdanki Paweł Bielski powiedział PAP Biznes, że lepsze od lipcowych szacunków wyniki za II kwartał są spowodowane niższymi od początkowo zakładanych kosztami energii.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Oponeo. pl – spadek o 6,6 proc., Medicalghoritmics – w dół o 5,3 proc. i Boryszewa – zniżka o 4,1 proc.

Kurs Oponeo. pl był najniżej od lutego 2019.

>>> Czytaj też: Ruch stanie na nogi? Oto plany Orlenu wobec spółki »