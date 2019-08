Senat: nowela obniżająca stawkę PIT do 17 proc. - do prezydenta

Źródło: PAP

Obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. oraz kosztów pracy, przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników - taki cel ma ustawa, do której Senat w sobotę nie zaproponował poprawek.