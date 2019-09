W uzasadnieniu projektu zmiany rozporządzenia, które trafiło do Stałego Komitetu Rady Ministrów, napisano, że rozbudowa sieci dróg ekspresowych oraz autostrad jest niezbędna, aby zapewnić właściwe połączenie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) z obecnym układem dróg w Polsce.

"Zgodnie z projektem niniejszego rozporządzenia, w konsekwencji wprowadzonych zmian w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia docelowa długość sieci autostrad i dróg ekspresowych ulegnie zwiększeniu o 200 km (z ok. 7650 km obecnie do 7850 km), w tym autostrad o ok. 100 km (z ok. 2000 km obecnie do ok. 2100 km), dróg ekspresowych o ok. 100 km (z 5650 km obecnie do około 5750 km)" - napisano.

Podkreślono, że przy CPK od autostrady A2 odchodzić będzie nowy przebieg dużej obwodnicy Warszawy w kierunku południowym (A50) oraz północnym (S50).

Część południowa obwodnicy skomunikuje projektowany Centralny Port Komunikacyjny w kierunku południowym z istniejącą drogą ekspresową S8 (Warszawa – Piotrków Trybunalski) oraz dalej S7 (Warszawa – Radom – Kielce) i S17 (Warszawa – Lublin), a następnie połączy się z autostradą A2 koło Mińska Mazowieckiego.

Z kolei część północna dużej obwodnicy Warszawy skomunikuje projektowany Centralny Port Komunikacyjny w kierunku północnym z projektowaną drogą ekspresową S10 oraz dalej z istniejącą drogą ekspresową S8 (Warszawa – Białystok), a następnie połączy się z autostradą A2 koło Mińska Mazowieckiego.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

