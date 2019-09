Eneris złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Onico



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Eneris Fuels Société Anonyme z siedzibą w Frisange (Luksemburg) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o przejęcie przez podmioty zależne kontroli nad spółką Onico, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 30 sierpnia, sprawa jest w toku.

" Zgłaszana transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Dotyczy ona przejęcia kontroli przez Eneris Fuels Société Anonyme poprzez jej podmioty zależne nad spółką Onico S.A. z siedzibą w Warszawie oraz jej podmiotami zależnymi" - czytamy w komunikacie.

Eneris Fuels Société Anonyme obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej. Należy do grupy kapitałowej Eneris, której głównym przedmiotem działalności jest gospodarka odpadami.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)