Strategia Torpolu na 2019-2023: Ponad 8,8 mld zł przychodów, powyżej 5% marży



Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Przyjęta przez Torpol strategia na lata 2019-2023 zakłada m.in. skumulowane przychody na poziomie ponad 8,8 mld zł, przy założeniu średniej marży brutto na sprzedaży nieznacznie powyżej 5%, podała spółka. Mimo planowanej dywersyfikacji, spółka zamierza utrzymać poziom rynkowy w modernizacji i rewitalizacji polskich linii kolejowych na poziomie 15-16%.

"Grupa planuje osiągnąć skumulowane przychody ze sprzedaży netto w ramach realizacji 'Strategii na lata 2019-2023' na poziomie ponad 8,8 mld zł, przy założeniu średniej marży brutto na sprzedaży nieznacznie powyżej 5%, z czego:

• ponad 7,5 mld zł będzie pochodziło z realizacji obecnie posiadanego portfela zamówień oraz z nowo pozyskanych projektów modernizacyjnych i rewitalizacyjnych w ramach Krajowego Programu Kolejowego;

• ok. 0,5 mld zł będzie pochodziło z rynku kubaturowego - w tym budownictwo specjalistyczne, budynki użyteczności publicznej, rewitalizacja dworców kolejowych;

• ponad 0,25 mld zł zostanie zrealizowane przez spółkę zależną TOG;

• ponad 0,15 mld zł będzie pochodziło z realizacji projektów tramwajowych;

• ponad 0,1 mld zł netto będzie pochodziło z realizacji kolejowych projektów utrzymaniowych realizowanych w ramach programu utrzymaniowego przez PKP PLK, o ile rynek ten zostanie udostępniony dla szerokiego rynku wykonawców aktualnie działających na rynku modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych;

• ponad 0,1 mld zł będzie pochodziło z realizacji projektów kolejowych na rzecz innych podmiotów niż PKP PLK;

• pozostałe przychody (do 0,1 mld zł netto) będą dotyczyć realizacji konstrukcji inżynieryjnych na infrastrukturze drogowej" - czytamy w komunikacie.

W długim terminie spółka planuje utrzymywanie portfela zamówień pozwalające na optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału technicznego i wykonawczego na poziomie ok. 2 mld zł sprzedaży skonsolidowanej rocznie, podano także.

"Mimo oczekiwanej dywersyfikacji, spółka zamierza utrzymać poziom rynkowy w modernizacji i rewitalizacji polskich linii kolejowych wysokości 15-16%" - zapowiedziano także.

Obecnie swój średni udział rynkowy grupa szacuje na ok. 14-15% (liczony jest na podstawie przychodów netto ze sprzedaży grupy na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz wartości zrealizowanych nakładów inwestycyjnych prezentowanych w raportach rocznych PKP PLK).

"Biorąc pod uwagę horyzont czasowy dokumentu strategii oraz programów rządowych tj. KPK i programu utrzymaniowego do 2023 roku oraz zbudowany, rekordowy portfel zamówień spółki na rzecz PKP PLK, grupa będzie nadal skupiona przede wszystkim na rynku kolejowym w Polsce. Jednak z każdym kolejnym rokiem, wraz ze zmniejszaniem się tego rynku, wielkość przychodów ze sprzedaży grupy w tym obszarze będzie stopniowo malała" - wskazano w materiale.

Strategia rozwoju na lata 2019 -2023 będzie skupiała się na następujących obszarach działalności w Polsce:

• rynek kolejowy (w tym modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych, utrzymanie sieci kolejowej oraz torowiska prywatne),

• rynek budownictwa kubaturowego (w tym budownictwo budynków użyteczności publicznej i rewitalizacja dworców kolejowych),

• rynek konstrukcji inżynieryjnych (w tym infrastruktura drogowa),

• rynek tramwajowy,

• rynek budownictwa w obszarze ropy naftowej i gazu ziemnego,

• inwestycje wspierające strategiczne kierunki rozwoju,

• strategia zrównoważonego rozwoju (CSR).

Spółka podkreśla, że "świadomość ograniczenia środków dla Polski na modernizację infrastruktury kolejowej po rozliczeniu obecnej perspektywy budżetowej UE skłania do rozbudowy innych obszarów działalności i dywersyfikacji branżowej i geograficznej.

"Mając na uwadze powyższe, spółka musi poczynić odpowiednie kroki, aby systematycznie dywersyfikować swoją działalność oraz zwiększać przychody ze źródeł niepowiązanych z modernizacją linii kolejowych" - podsumowano w komunikacie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)