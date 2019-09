Elektrobudowa chce wydłużenia terminu uzgodnienia term sheet do 17 IX



Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa chce zawrzeć z instytucjami będącymi stroną umowy o finansowanie umowę zmieniającą, na mocy której termin na wykonanie zobowiązania spółki do uzgodnienia z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (term sheet) obejmującej zarówno dług, jak i dokapitalizowanie ulegnie wydłużeniu do 17 września 2019 r., podała spółka.

"Wejście w życie umowy zmieniającej, o której mowa powyżej, uzależnione jest natomiast od jej podpisania przez wszystkie banki oraz ubezpieczycieli będących stroną umowy o finansowanie. Emitent informuje również, iż muszą zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń. Emitent zakłada, iż podpisanie powyższych dokumentów nastąpi najpóźniej w dniu 3 września 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)