PKN Orlen chce zgłosić roszczenia wobec strony rosyjskiej ws. ropy do końca br.



Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen liczy, że wystąpi z roszczeniami związanymi ze wstrzymaniem dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń" wobec strony rosyjskiej do końca 2019 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

"Wciąż trwa proces szacowania kosztów przerwy w dostawach ropy naftowej rurociągiem 'Przyjaźń', bo to wymaga planowych przestojów instalacji, ale sądzę, że wystąpimy z roszczeniami wobec strony rosyjskiej do końca 2019 roku" - powiedział Obajtek podczas spotkania z dziennikarzami w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W połowie lipca br. członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński informował, że koncern przekazał już swoim dostawcom roszczenia, a w ciągu kilku-kilkunastu tygodni przekaże także roszczenia dotyczące przerobu zanieczyszczonej ropy.

Dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem "Przyjaźń" były wstrzymane od 24 kwietnia do 9 czerwca, ze względu podwyższoną zawartość chlorków organicznych, które mogłyby w trakcie przerobu doprowadzić do uszkodzenia instalacji rafineryjnych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)