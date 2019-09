Bartosz Józefiak został powołany na członka zarządu Benefit Systems



Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Benefit Systems powołała Bartosza Józefiaka na członka zarządu od 1 listopada 2019 roku, podała spółka. Józefiak będzie odpowiedzialny za finanse spółki oraz będzie nadzorował działy: finansów i księgowości, audytu wewnętrznego, compliance, administracji i zakupów, relacji inwestorskich oraz prawny.

"Pan Bartosz Józefiak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Pracę zawodową rozpoczął w Wrigley Polska. W latach 2003-2007 pracował w Kraft Foods, początkowo w Kraft Foods International na stanowisku analityka finansowego, następnie w Kraft Foods Oesterreich GmbH gdzie pełnił funkcję kierownika kontrolingu finansowego dla rynków East Adriatic Markets oraz w Kraft Foods Polska jako kierownik ds. kontroli finansowej obszaru Central Europe. Od 2008 roku, w Avery Dennison R.I.S. Polska jako dyrektor finansowy, odpowiadał za wdrożenie średnio-terminowej strategii działania Grupy Avery Dennison w Polsce, Bułgarii i krajach skandynawskich. Od 2011 do 2014 roku w grupie kapitałowej Zelmer, pełniąc funkcję dyrektora finansowego oraz będąc jednocześnie w randze członka zarządu, odpowiadał m.in. za strategię i operacyjne plany działalności, zarządzanie finansami oraz raportowanie finansowe (GPW) i zarządcze w grupie. Od 2014 do 2018 roku związany był z jednym z największych niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych - Skarbiec TFI S.A., gdzie pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego dla Skarbiec TFI oraz jego spółki dominującej, Skarbiec Holding S.A. W 2014 roku wspólnie z zespołem przeprowadził proces pierwszej publicznej emisji akcji Skarbiec Holding S.A., które od listopada 2014 są notowane na GPW. Od czerwca 2018 roku związany z Grupą ProService Finteco, która specjalizuje się w świadczeniu usług middle-, back-office oraz IT dla sektora finansowego w Polsce w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za finanse" - czytamy w komunikacie.

Od 1 listopada 2019 roku zarząd spółki będzie składał się z następujących osób: Emilii Rogalewicz, Adama Radzkiego, Wojciecha Szwarca oraz Bartosza Józefiaka, podano również.

Powołanie Bartosza Józefiaka następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się 11 czerwca 2017 roku.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1 219,57 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)