PKN Orlen: W długofalowej strategii rozwoju znalazło się 30 projektów badawczych



Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen opracował dokument definiujący strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+. W Strategicznej Agendzie Badawczej PKN Orlen znalazło się trzydzieści programów badawczych, podała spółka.

Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) jest narzędziem, które uwzględniając długofalowe wyzwania związane z otoczeniem konkurencyjnym i legislacyjnym, przekłada cele strategii biznesowej PKN Orlen na konkretne obszary działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych, podano.

"W perspektywie 2030 roku kluczem do utrzymania wysokiej marżowości z działalności podstawowej oraz skutecznej ekspansji na nowe obszary biznesowe, będzie gotowość koncernu do wdrożeń innowacji oraz nowych technologii. Innowacyjne technologie pomogą PKN Orlen w dostosowaniu produkcji do wymogów regulacyjnych stawianych koncernom paliwowym, petrochemicznym oraz energetycznym w Europie. Będą one także kluczowe dla sprostania rosnącym oczekiwaniom naszych klientów detalicznych jak hurtowych. Chcemy rozwijać oraz wdrażać innowacyjne technologie w naszej działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości. Dlatego w celu usystematyzowania i ukierunkowania naszych działań w zakresie badań, rozwoju oraz innowacji stworzyliśmy Strategiczną Agendę Badawczą PKN Orlen" - powiedziała członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka, cytowana w komunikacie.

"Benchmarkiem jest dla nas, aby przeznaczać na innowacje między 0,16% a 0,33% przychodów grupy, do tego chcemy dążyć" - powiedziała także Klarecka podczas briefingu prasowego spółki w Krynicy.

Na podstawie wielopoziomowej analizy wyzwań i potrzeb wszystkich obszarów biznesowych Grupy Orlen zdefiniowano 11 kluczowych domen innowacji:

1. technologie procesowe w rafinerii i petrochemii

2. rozwój miksu produktów petrochemicznych

3. nowe generacje materiałów

4. rozwój obszaru nawozów

5. dostosowanie do regulacji

6. efektywna i niskoemisyjna energetyka

7. digitalizacja produkcji i łańcucha dostaw

8. nowoczesny klient i stacja przyszłości

9. nowe łańcuchy wartości

10. innowacyjna i bezpieczna cyfrowo organizacja

11. technologie poszukiwania i wydobycia węglowodorów.

W ramach poszczególnych domen wyróżniono i nadano priorytety 30 programom badawczym, w ramach których będą realizowane projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Taka struktura umożliwi sprawne zarządzanie innowacjami i pozwoli na kompleksowy rozwój technologiczny wszystkich segmentów biznesowych koncernu. Innowacje pozwolą również na wykorzystanie szansy związanej z tworzeniem nowych modeli biznesowych oraz transformacją wielu powiązanych z działalnością PKN Orlen gałęzi przemysłu, takich jak elektromobilność, recycling, e-commerce, logistyka. SAB silnie akcentuje również konieczność rozwoju i adaptacji technologii kształtujących dzisiejszą rzeczywistość: wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji, automatyzacja i BigData. Bardzo ważną rolę będzie odgrywał rozwój technologii umożliwiających spełnienie wymogów regulacyjnych i realizowania polityki pro-środowiskowej, np. w zakresie emisji gazów cieplarnianych, podano również.

"Strategiczna Agenda Badawcza PKN Orlen w sposób kompleksowy, zintegrowany, uwzględniając standardy i założenia strategii grupy, komunikuje cele dla innowacji i rozwoju nowych technologii przez nasz koncern. Dzięki SAB pragniemy przyspieszyć budowę ekosystemu innowacji wokół PKN Orlen, wzmocnić dialog ze środowiskiem uczelni, instytutów naukowo-badawczych, wynalazców i innowatorów, akceleratorów i startupów technologicznych, a także producentów i dostawców innowacyjnych technologii" - podsumowała dyrektor Biura Innowacji PKN Orlen Patrycja Panasiuk.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

