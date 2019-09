To co nas zaniepokoiło i dlaczego podejmujemy starania o wyjaśnienie tej sytuacji, to zapowiedzi rzecznika TSUE, że praktycznie możliwe są tylko dwa rozwiązania: albo unieważnianie umowy, albo przekwalifikowanie tego kredytu z franków szwajcarskich na złotówki, ale z utrzymaniem LIBOR-u - powiedział Pietraszkiewicz.

Czyli, kredyty byłyby przeliczane po kursie z dnia wzięcia pożyczki, ale oprocentowanie byłoby takie jak franków szwajcarskich.

To kompletnie absurdalne. Zadziwiło to ekonomistów krajowych i zagranicznych, że w ogóle można taką konstrukcję promować (...) Spowoduje to spustoszenie w sektorze bankowym - dodał prezes ZBP.

Jakie będą koszty takiej ewentualnej operacji?

Wychodzi nam ponad 59 mld zł. To by oznaczało ogromne zmniejszenie w kolejnych latach możliwości kredytowania polskiej gospodarki - ocenił Pietraszkiewicz.

