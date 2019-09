Badania, na które powołuje się redakcja Bloomberg, wykazały, że operacja odchudzania u pacjentów z cukrzycą zmniejsza ryzyko powikłań sercowych – w tym ryzyko przedwczesnej śmierci – o ok. 40 proc. Wśród potencjalnych korzyści z operacji bariatrycznych znajduje się nie tylko zrzucenie wagi, ale też złagodzenie cukrzycy, wyeliminowanie bezdechu sennego, poprawienie płodności, zmniejszenie bólu i objawów depresji. Raport opublikowany w Journal of American Medical Association, sugeruje, że prowadzi to do dłuższego – i zdrowszego – życia pacjentów. Badacze spodziewali się poprawy zdrowia, ale nie w takim stopniu.

Wstępne badania dają nadzieję chorym, zwłaszcza że trwa epidemia otyłości, a choroby serca pozostają główną przyczyną śmierci na całym świecie. Nie ma wątpliwości, że za zgony te odpowiada także otyłość i towarzysząca jej cukrzyca.

Naukowcy wyśledzili 2287 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy przeszli operację odchudzającą w Cleveland Clinic od 1998 do 2017 r. Ich zdrowie porównano z odpowiednią grupą 11 435 osób, które nie zostały poddane takiej operacji. W badaniu oceniano przede wszystkim ryzyko rozwoju chorób serca, udaru mózgu, niewydolności serca, uszkodzenia nerek, nieregularnego rytmu serca lub śmierci z dowolnej przyczyny. Po ośmiu latach 31 proc. osób poddanych operacji doświadczyło jednego z poważnych powikłań, w porównaniu z 48 proc. osób z drugiej grupy.

Ryzyko przedwczesnej śmierci pacjentów z pierwszej grupy również została zmniejszona o 41 proc., a ryzyko niewydolności serca i uszkodzenia nerek spadło o około 60 proc.. Pacjenci, którzy przeszli operację, stracili ponad 20 proc. masy ciała i nie musieli już polegać na lekach takich jak insulina w celu kontrolowania poziomu cukru we krwi lub innych medykamentów obniżających poziom cholesterolu czy ciśnienia krwi. Lekarze i badacze podkreślają, że potrzebne jest jeszcze kolejne badanie, by potwierdzić wymienione wyżej korzyści operacji bariatrycznych.

Zaledwie ok. 1 proc. Amerykanów, którzy obecnie kwalifikują się do operacji odchudzającej, poddaje się zabiegowi.

