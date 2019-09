CBA: nie zakupiliśmy żadnego systemu masowej inwigilacji Polaków

Źródło: PAP

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zakupiło żadnego systemu masowej inwigilacji Polaków - poinformował w środę PAP wydział komunikacji społecznej CBA. Biuro odniosło się w ten sposób do doniesień jakoby służby specjalne kupiły system do Pegasus pozwalający na zdalny dostęp do smartfonów.