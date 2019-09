R22 miało 11,57 mln zł zysku netto, 25,1 mln zł zysku EBIT w r.fin. 2018: 2019



Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - R22 odnotowało 11,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2018/2019 (zakończonym 30 czerwca 2019) wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 25,1 mln zł wobec 16,77 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,62 mln zł w r. fin. 2018/2019 wobec 110,6 mln zł rok wcześniej.

Znormalizowany zysk EBITDA wyniósł 37,9 mln zł, co oznacza wzrost o 39%, a zysk netto [ogółem] 16,7 mln zł, czyli o 59% więcej niż rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Jesteśmy dumni z wyników osiągniętych w IV kwartale i całym roku. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki, które są efektem intensywnej pracy nad wzrostem przychodów oraz optymalizacją oferty, jak również międzynarodowej ekspansji. Potwierdzeniem słuszności i skuteczności realizowanej strategii, jest wzrost nie tylko przychodów, ale i rentowności, a co za tym idzie dynamiczny wzrost zysków grupy. Widać to zarówno w obszarze hostingu, jak i omnichannel communication, w którym zysk EBITDA w samym IV kwartale wzrósł prawie dwukrotnie" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Dodał, że celem jest utrzymanie tempa wzrostu i rozwój na kolejnych rynkach, przy jednoczesnym rozwoju oferty produktowej, oferowaniu kompleksowych narzędzi w zakresie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych.

"W ciągu 2 lat chcemy podwoić skalę biznesu, co możliwe jest dzięki rozwojowi organicznemu oraz przejęciom na kolejnych rynkach Europy Środkowo- Wschodniej" - wskazał Dwernicki.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.fin. 2018/2019 wyniósł 4,9 mln zł wobec 1,09 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)